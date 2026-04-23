Alcalde Carlos Galán reaccionó a videos de funcionarios de la Alcaldía colándose en TransMilenio

En Bogotá se presentan críticas y reclamos contra la Alcaldía ante videos que se han difundido en redes sociales en los que se ve a funcionarios del Distrito colándose en estaciones de TransMilenio. El alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció al respecto condenando los hechos y ordenando sanciones.



¿Qué dijo el alcalde Galán al respecto?

A través de su cuenta oficial de X, el mandatario local reaccionó a los videos que se han hecho virales y que muestran a dos mujeres, utilizando chaquetas de la Alcaldía, evadiendo el pago del pasaje en una estación de TransMilenio y, además, arriesgando su seguridad al cruzar la calle y entrar a la estación por las puertas laterales.

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"Nadie y mucho menos quienes trabajan para la ciudad deben hacer esto", expresó Galán y detalló que estas personas han sido identificadas y están relacionadas con la Secretaría de Educación. "Le he dado la instrucción a la secretaria Julia Rubiano de sancionarlas como corresponde, igual que al operador para el que trabajan".

El alcalde Carlos Fernando Galán resaltó que "el sistema de transporte público de Bogotá es de todos. Al colarse, al no respetarlo y al no cumplir las normas básicas de convivencia, están afectando a la ciudad, el patrimonio público y a los usuarios que sí pagan. Comportamientos como este deben ser rechazados por todos".



Nadie y mucho menos quienes trabajan para la ciudad deben hacer esto.



Estas personas prestan sus servicios a la Secretaría de Educación, y le he dado la instrucción a la secretaria @julrubiano de sancionarlas como corresponde, igual que al operador para el que trabajan.



El… https://t.co/M2N1gCrjq9 — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) April 23, 2026

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Video de funcionarias colándose en TransMilenio

A través de redes sociales se hizo viral el video de dos mujeres que ingresaron a una estación de TransMilenio, arriesgando su vida cruzando la calle y subiéndose por las puertas laterales, todo esto para evitar el pago del pasaje. Lo que llamó particularmente la atención de estos hechos, que se han hecho cada vez más comunes en la ciudad, es que las mujeres están utilizando las distintivas chaquetas rojas con amarillo de la Alcaldía de Bogotá.

"Qué buen ejemplo dan. Vean a los propios funcionarios de Bogotá colándose en el sistema de TransMilenio", escribió en X la persona que dio a conocer la grabación, la cual desató una gran polémica en la ciudad, con reclamos hacia los funcionarios de la Alcaldía de Carlos Fernando Galán por estos comportamientos.

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Cabe destacar que el tema de los colados ha sido, desde hace varios años, un problema que afecta al sistema de transporte de la ciudad, específicamente en las estaciones de TransMilenio. Aunque se han adoptado diferentes estrategias para aumentar la seguridad y promover el pago del pasaje, los colados siguen siendo el dolor de cabeza para la Alcaldía y ahora que son sus propios funcionarios mucho más.

Esta polémica también coincide con el reciente reporte de seguridad que se dio a conocer sobre TransMilenio, en el que se reveló con preocupación el aumento de hurtos en buses y estaciones.

De acuerdo con el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (Siedco), desde enero hasta marzo de 2026 se han registrado 3.372 denuncias por hurto dentro del sistema de TransMilenio. Es decir, las autoridades habrían recibido 37 denuncias al día en promedio. En estas cifras no solo se contemplan robos dentro de las estaciones del sistema, también en los buses troncales y alimentadores. Esta cifra refleja un incremento preocupante del 38,59 %.

El compilado de las denuncias señala que la gran mayoría de hurtos fueron cometidos sin armas (87,3 %). Sin embargo, los reportes muestran que en 336 casos se usó arma cortopunzante y 55 tuvieron armas de fuego involucradas.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co