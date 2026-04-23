UNP responde a Angie Rodríguez por protección a Juliana Guerrero y dice que lo solicitó desde Dapre

Los coletazos por el escándalo que desataron las declaraciones de Angie Rodríguez, quien el año pasado fue mano derecha del presidente a Petro como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y actualmente dirige el Fondo de Adaptación, entidad que ejecuta proyectos de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático, no hicieron esperarse en la Unidad Nacional de Protección (UNP). Rodríguez, en entrevista con la revista Semana y posteriormente con otros medios como Noticias Caracol, aseguró haber identificado a por lo menos 20 funcionarios del Gobierno que estarían involucrados en una supuesta red de concierto para delinquir en su contra. Y mencionó a Carlos Carrillo, actual director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y a Juliana Guerrero, la mujer hoy acusada de falsificar títulos para intentar llegar a ser viceministra de Juventudes.



Precisamente, Augusto Rodríguez, director de la UNP, se refirió a una declaración de Angie Rodríguez sobre los esquemas de seguridad. La exdirectora del Dapre afirmó que había acudido a esa entidad para pedir medidas especiales, pero aseguró que "no pasó nada". Y, en cambio, aseguró que Augusto Rodríguez "sí fue rapidito para sacarle las medidas a la señora Juliana Guerrero sin ella ser funcionaria pública y sin reportar de una manera con pruebas que ella tenga amenazas en contra de su vida".

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Guerrero fue postulada para ocupar el cargo de viceministra de juventudes en el Ministerio de la Igualdad, pese a los cuestionamientos por la validez de sus títulos universitario. Un caso que hoy ya está en manos de la Fiscalía, pues se pudo establecer que la Fundación Universidad San José le había otorgado dos títulos profesionales que, posteriormente, le anuló tras adelantar una investigación interna.

Al respecto, Augusto Rodríguez respondió a las acusaciones de Angie Rodríguez y aseguró: "Me permito recordarle que en un mismo día, el 6 de marzo de 2025, ocurrieron cosas inusitadamente veloces". En primer lugar, dijo, "Guerrero fue nombrada secretaria ejecutiva del despacho del ministro del Interior, cosa que no tiene nada de raro". Y dos, "se designó a la señora Guerrero como coordinadora del grupo de coordinación del gabinete del despacho del ministro del Interior". Y en tercer lugar, señaló que "fue la propia doctora Angie Rodríguez quien envió a la UNP la solicitud de medidas de protección para Juliana Guerrero desde el Dapre", y adjuntó el documento que certificaría esa solicitud. "Todo eso sucedió el mismo día, el 6 de marzo. Eso sí bastante rapidito", remató el director de la UNP.



En sus declaraciones, Angie Rodríguez aseguró que hay miembros del Gobierno que no creen que el proyecto progresista vaya a continuar una vez Petro termine su mandato, el próximo 7 de agosto, y están aprovechando los meses que le quedan para exprimir al erario y que manifestó que hay una supuesta "red de concierto para delinquir" en su contra y que la han extorsionado, hechos que ya denunció ante la Fiscalía General de la Nación porque además la han espiado y amenazado.



Rodríguez indicó además que Petro es engañado por miembros de su equipo que lo tienen "aislado" y le llevan chismes que incluso causaron la destitución del director de la Policía hace unos meses.

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WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL