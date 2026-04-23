Majida Issa se pronunció sobre ataque en grabaciones de 'Sin Senos Sí Hay Paraíso'

El mundo del entretenimiento en Colombia sigue de luto ante el ataque que ocurrió el pasado 18 de abril en Bogotá, en medio de las grabaciones de la cuarta temporada de 'Sin Senos Sí Hay Paraíso'. Un hombre atacó con arma blanca a varios integrantes del equipo de producción, hecho que dejó a tres personas sin vida.

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Majida Issa, una de las actrices más reconocidas de esta producción, dejó pasar unos días para pronunciarse al respecto. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la mujer pidió respeto por las víctimas y sus familias.



¿Qué dijo Majida Issa sobre ataque en grabación?

"Estos días han sido devastadores, principalmente y en primer lugar para las familias de mis compañeros y en segundo lugar para las casi 400 personas que trabajamos en 'Sin Senos Sí Hay Paraíso' y sus familias", empezó diciendo la actriz reconocida por su papel de 'La Diabla' en la historia.

Majida Issa resaltó que decidió hacer este pronunciamiento porque desde el día de los hechos hasta ahora su celular se ha visto lleno de mensajes y llamadas de diferente índole, especialmente de periodistas que buscan sus declaraciones sobre los hechos. "Queridos míos, no les voy a responder, tengo muchas razones para no hacerlo. En primer lugar, el respeto, la empatía con el dolor que está viviendo la familia de Henry y la de Nico y todos mis compañeros".



Por otro lado, la actriz resaltó que sobre los hechos se ha dado a conocer información falsa a través de redes sociales tanto sobre los hechos como sobre las responsabilidades de la producción. Además, condenó la difusión de los videos en los que se ve el momento del ataque.



"Ustedes se han dedicado a compartir ese video espeluznante sin pensar en la mamá o el hermano, la familia de la víctima. Me parece inmensamente irrespetuoso, inmensamente cruel. Les pido a todos empatía, compasión y solidaridad", aseguró la intérprete.

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La actriz se pronunció sobre el debate que ha surgido tras estos hechos sobre las condiciones de seguridad del equipo de trabajo en las diferentes producciones cuando se llevan a cabo las grabaciones en lugares públicos. Majida Issa resaltó que, aunque las situaciones sí deben mejorar, esta situación no está relacionada con falencias en este aspecto.

"Nuestra tragedia, esta tragedia fue producto de un acto cruelmente violento de una persona demente", aseguró la famosa y recordó que "yo soy una de las primeras abanderadas, desde hace muchos años, desde que creamos el sindicato, en mejorar las condiciones labores de cualquier persona que trabaja en este mundo. Soy una de las que primero alza la voz en pro de mis compañeros, en pro de las condiciones".

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Por esto, la actriz insistió en que el trabajo desde los sindicatos y mesas de trabajo debe continuar, pero pidió que no se use la tragedia ocurrida con sus compañeros para impulsar acciones cuando los pormenores del caso no están relacionados, según ella, con falencias en la industria. "El que quiera hacer algo por mejorar la industria audiovisual, por favor hágalo, vaya, siéntese, hable, pida citas y deje de usar las redes para crear este amarillismo innecesario y doloroso".

Majida Issa agradeció a todas las personas que le han enviado mensajes amorosos y solidarios en medio de este evento trágico. "Los que han mandado su lucecita, sus oraciones para que nuestro compañero se recupere, gracias a Dios está mucho mejor. A todos los que han mandado la mejor energía para nuestros cuatro compañeros que nos defendieron, muchas gracias".

También resaltó que, actualmente, los trabajadores de la producción están recibiendo apoyo psicológico y psiquiátrico. "Muchas gracias a mis compañeros de Sin Senos, esta unión, abrazarnos todos, ha hecho esto que es inverosímil un poquito más llevadero".

Finalmente, Majida concluyó su mensaje con una importante reflexión para sus seguidores. "Amores, no se apaga la violencia con violencia ni el odio con odio, parece que no hemos aprendido eso. Muchas cosas que pensar, tengan cuidado con lo que comparte porque no saben si es cierto, con lo que dicen para que no hagan más daño y, por favor, dejen de circular esos videos. Que Dios los acompañe a todos, los amo, cuídense mucho".

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co