Video del aterrizaje de emergencia de una aeronave en el aeropuerto Vanguardia de Villavicencio

En el aeropuerto Vanguardia de Villavicencio, una aeronave Piper PA‑60‑601P Aerostar, con matrícula HK‑3641‑G, presentó un incidente durante la maniobra de aterrizaje, luego de que el tren de aterrizaje delantero no se desplegara o colapsara.

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El hecho no dejó personas lesionadas. Las autoridades adelantan la investigación para establecer las causas técnicas del percance.