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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Video del aterrizaje de emergencia de una aeronave en el aeropuerto Vanguardia de Villavicencio

Video del aterrizaje de emergencia de una aeronave en el aeropuerto Vanguardia de Villavicencio

Por fortuna, no se registraron personas lesionadas. Las autoridades adelantan la investigación para establecer las causas técnicas del percance.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 23 de abr, 2026
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Video del aterrizaje de emergencia de una aeronave en el aeropuerto Vanguardia de Villavicencio
Momento del aterrizaje -
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En el aeropuerto Vanguardia de Villavicencio, una aeronave Piper PA‑60‑601P Aerostar, con matrícula HK‑3641‑G, presentó un incidente durante la maniobra de aterrizaje, luego de que el tren de aterrizaje delantero no se desplegara o colapsara.

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El hecho no dejó personas lesionadas. Las autoridades adelantan la investigación para establecer las causas técnicas del percance.

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