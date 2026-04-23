UNP señala que Angie Rodríguez cuenta con esquema de protección robusto: "No está desprotegida"

Sigue en Colombia el escándalo por las revelaciones de la gerente del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, quien denunció este miércoles que en el Gobierno nacional hay un supuesto juego de poder en el que se mezclan la presunta corrupción e intentos de manipulación al presidente, Gustavo Petro, por parte de personas de su entorno cercano para influir en sus decisiones. Ahora, la Unidad Nacional de Protección (UNP) se pronunció luego de que Rodríguez afirmó que, al hacer estas declaraciones, teme por su vida y le pidió a esa entidad seguridad para ella y su familia.

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"No es cierto que la funcionaria se encuentre o haya estado desprotegida", afirmó Augusto Rodríguez, director de la UNP, entidad que fue enfática en señalar que la exdirectora del Dapre "cuenta con un esquema de protección robusto y vigente".

Rodríguez, quien el año pasado fue mano derecha de Petro como directora del y actualmente dirige el Fondo de Adaptación, la entidad que ejecuta proyectos de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático, aseguró que hay miembros del Gobierno que no creen que el proyecto progresista vaya a continuar una vez Petro termine su mandato, el próximo 7 de agosto, y están aprovechando los meses que le quedan para exprimir al erario. "Hay un juego por el poder y el dinero, eso los tiene enceguecidos. Muchos piensan que este Gobierno no va a continuar y por eso miran cómo exprimirlo", señaló.



De igual forma, manifestó que hay una presunta "red de concierto para delinquir" en su contra y que la han extorsionado, hechos que ya denunció ante la Fiscalía General de la Nación porque, además, la han espiado y amenazado. "Esta gente no tiene escrúpulos, en cualquier momento me abordan, o abordan a mi familia o abordan a mi hijo o pasa cualquier cosa, como le sucedió a Miguel Uribe", afirmó , en referencia al precandidato del Centro Democrático asesinado el año pasado.



La funcionaria aseguró que tiene identificadas a al menos 20 personas involucradas en esa presunta red. Y señaló con nombre propio al jefe de despacho de la Presidencia, José Raúl Moreno, de quien dijo que tiene "aislado" al presidente Petro, así como al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, con quien está enfrentada desde hace meses, y los responsabilizó de una campaña de odio en su contra. También denunció el poder que ostenta Juliana Guerrero, señalada de falsificar títulos para llegar al Viceministerio de Juventudes, pese a que no ocupa ningún cargo.

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Luego de esa serie de señalamientos, Rodríguez ha dicho en varias entrevistas que teme por su integridad. De hecho, le envió un mensaje al presidente Petro. "Yo le digo al presidente hoy: presidente, proteja mi vida y tome las medidas y no permita que un proyecto progresista que nos costó tantos años llegar se pueda afectar por este tipo de personas que nunca les interesó la gente sino sus temas personales y aislarlo a usted. Proteja mi vida, por favor, usted es único el único, presidente, usted es el único que puede parar esto. Nadie más", dijo en entrevista con Noticias Caracol. En diálogo con otros medios, como la revista Semana, la exdirectora del Dapre solicitó un esquema de seguridad e incluso afirmó que no cuenta con ninguno en este momento.



La respuesta de la UNP a Angie Rodríguez

La UNP salió al paso de las declaraciones de Angie Rodríguez. En un video publicado en las redes sociales de esa entidad, su director, Augusto Rodríguez, detalló que la funcionaria "asumió su cargo como gerente del Fondo de Adaptación el 23 de enero de 2026, fecha en la cual también finalizó sus funciones como directora del Dapre" y que, "posteriormente, la Unidad Nacional de Protección recibió la solicitud formal junto con las razones que sustentaban la necesidad de medidas de protección y, tan solo cinco días después, el 28 de enero, mediante trámite de emergencia y través de la resolución 014, se otorgó un esquema de protección".

Desde la UNP explicaron que ese esquema "corresponde a un nivel robusto de protección individual, que incluye parque automotor blindado, persona de protección y chaleco blindado con enfoque diferencial de género. Medidas que hoy en día se mantienen".

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Augusto Rodríguez afirmó que "durante el proceso de implementación se ofrecieron medidas complementarias, como el Servicio de Atención Psicológica Primaria, la línea de emergencia-vida 103, y otras recomendaciones preventivas como el autocuidado. En ese momento, la funcionaria manifestó no requerir algunas de estas medidas, indicando que ya contaba con apoyos adicionales por parte de la Policía, lo cual es cierto".

El director de la UNP aseguró que también "existe un acta de implementación firmada el 3 de febrero en la que consta la aceptación de las medidas otorgadas por parte de la funcionaria". "El esquema otorgado a la doctora Rodríguez es equivalente en tamaño y fortaleza al de la mayoría de los ministros", agregó, al tiempo que explicó que el esquema incluye un "servicio de apoyos para desplazamientos en territorio, cuyo costo asciende a 1.400.000 pesos diarios en caso de ser requerido".

"Ni siquiera cuando viaja la doctora Angie Rodríguez puede decir que no tiene protección", afirmó Augusto Rodríguez. "Sin embargo, es fundamental aclarar que independientemente de los convenios, la asignación de medidas de protección responde exclusivamente al nivel de riesgo, que es cuantificado por los equipos técnicos de la UNP y evaluado en marco del Comité de evaluación del riesgo y recomendaciones de medidas".

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL