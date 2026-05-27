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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / ¿Lo sintió? Temblor sacudió a Colombia en la mañana de este 27 de mayo: epicentro y magnitud

¿Lo sintió? Temblor sacudió a Colombia en la mañana de este 27 de mayo: epicentro y magnitud

El evento tuvo origen superficial y fue localizado en cercanías del municipio de Mesetas, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 27 de may, 2026
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Temblor sacudió a Colombia en la mañana de este 27 de mayo: epicentro y magnitud
Temblor sacudió a Colombia en la mañana de este 27 de mayo: epicentro y magnitud. -
SGC

Un sismo de magnitud 3,5 fue reportado en la mañana del 27 de mayo de 2026 en el departamento del Meta. El evento tuvo origen superficial y fue localizado en cercanías del municipio de Mesetas, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico ocurrió a las 09:29 de la mañana.

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Entre los municipios ubicados en las proximidades del evento se encuentran Uribe, a unos 28 kilómetros, Mesetas a 29 kilómetros y San Juan de Arama a aproximadamente 38 kilómetros del punto de origen.

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