JEP le respondió a Abelardo de la Espriella y lo invitó a una reunión para presentar resultados

Tras las críticas del presidente electo Abelardo de la Espriella a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y al acuerdo de paz con las Farc, las directivas de este organismo invitaron al gobierno entrante a una reunión para presentar resultados y discutir los principales retos del proceso de paz. Además, recalcó que "hay muchos ojos" sobre esta jurisdicción y el cumplimiento de lo acordado, sobre todo de organismos internacionales como la Corte Penal Internacional.

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"Este acuerdo de paz fue incorporado a la Constitución mediante ocho debates. Luego fue examinado por la Corte Constitucional, con lo cual también hay cosa juzgada constitucional. Además de eso, no se pueden sustituir pilares fundamentales de la Constitución del 91, como sería precisamente el tema de impunidad y la lucha contra la impunidad que hace la JEP. (...) Yo creo que los resultados están a la vista de todo el mundo y no solamente las sentencias, que ya llevamos cuatro y hasta final de año llevaremos siete, sino la más de 368 imputaciones contra máximos responsables, que eso es una cifra que ningún tribunal internacional investigando crímenes de sistema ha alcanzado", indicó Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, a Noticias Caracol.

Por medio de una carta, la JEP invitó a De la Espriella y al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, a sostener una reunión que busca presentar "los resultados tangibles (vgr. sentencias, imputaciones a máximos responsables, renuncias condicionadas a la acción penal, medidas cautelares restaurativas, otorgamiento de amnistías, atención a víctimas, asesoría jurídica a comparecientes, entre otros) e intangibles (vgr. verdades alcanzadas en patrones macrocriminales y casos individuales, actos de reconciliación entre víctimas y victimarios, seguridad jurídica para los comparecientes".



"La reunión representaría una valiosa oportunidad para fortalecer el diálogo institucional y propiciar un intercambio de información que contribuya a la necesaria preservación de las instituciones, asegurar el cumplimiento efectivo del Acuerdo de Paz, así como a una adecuada articulación entre las ramas del poder público, siempre dentro del marco de nuestra autonomía e independencia judicial. De igual manera, permitiría identificar mecanismos de coordinación y cooperación", añadió.



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