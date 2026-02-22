Condenan a hombre cercano a alias El Costeño, del caso Miguel Uribe, por homicidio de mexicano

Un juez penal de conocimiento condenó a 18 años de prisión a David Acosta Díaz, señalado como una de las piezas clave dentro de la estructura criminal asociada a alias ‘El Costeño’, por su participación en el homicidio de un ciudadano mexicano en la ciudad de Medellín. La decisión judicial se adoptó tras avalar un preacuerdo suscrito con la Fiscalía General de la Nación, en el que el procesado reconoció su responsabilidad en el crimen.



De acuerdo con el material probatorio recopilado por el ente acusador, Acosta Díaz tuvo un rol determinante en la planeación del atentado contra Horacio Pérez Ledesma, comerciante de tecnología, ocurrido el 30 de junio de 2024 en un restaurante del exclusivo sector de Provenza, en la zona de El Poblado. Las investigaciones establecieron que el condenado viajó desde Bogotá para coordinar los preparativos del ataque y definir el momento exacto en el que debía ejecutarse la acción sicarial.

Según la Fiscalía, el hoy sentenciado articuló la logística previa al crimen y sirvió de enlace entre los responsables materiales y quienes habrían ordenado el homicidio. Con base en estas evidencias, el juez lo declaró responsable de los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambos en modalidad agravada, lo que derivó en la pena de 18 años de prisión.

El fallo se enmarca dentro de un proceso judicial más amplio que ha permitido identificar y condenar a otros implicados en el mismo hecho. En ese sentido, el la Fiscalía recordó que, mediante preacuerdos, ya habían sido sentenciados Antonio Rafael Herrera Escobar y Jhon Fabio Prada Rico, quienes recibieron penas de 25 años de cárcel, así como Anthony Tobar Ponceleón, condenado a 18 años.



El reconocimiento de responsabilidad por parte de Acosta Díaz fue un elemento central para la aprobación del preacuerdo, mecanismo que permitió agilizar el proceso judicial y evitar un juicio prolongado. En la diligencia, el procesado aceptó su participación en el homicidio, lo que fue considerado por el despacho judicial como un aporte a la verdad y a la administración de justicia, aunque sin desconocer la gravedad del delito.



Con la condena, la Fiscalía reiteró que continuará adelantando las acciones necesarias para esclarecer completamente los hechos y establecer la responsabilidad de todos los involucrados en la planeación y ejecución del homicidio del ciudadano mexicano.

En atención a las pruebas presentadas por la Fiscalía, David Acosta Díaz aceptó mediante preacuerdo su participación en el crimen de un ciudadano mexicano perpetrado el 30 de junio de 2024, en el sector El Poblado, en Medellín (Antioquia). Este hombre se desplazó desde Bogotá… pic.twitter.com/GRcbKY1TBH — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) February 22, 2026

¿Qué relación tiene alias ‘El Costeño’ con el caso Miguel Uribe?

No obstante, la investigación continúa respecto de otros presuntos participantes. En particular, las autoridades mantienen judicializado a Elder José Arteaga Hernández, conocido con los alias de ‘El Costeño’ o ‘Chipi’, señalado como una figura clave en la planeación del homicidio.

Este último alias cobra especial relevancia por su presunta vinculación con el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio del año pasado, lo que ha incrementado el interés y la atención pública y judicial sobre la estructura criminal.

De acuerdo con información divulgada por la Presidencia y organismos de seguridad, este hombre acumula más de 20 años de historial delictivo y habría integrado el Grupo Delincuencial Común Organizado ‘La Zaga’, en la localidad de Engativá y cuenta con antecedentes por homicidio, tráfico de armas, narcotráfico y hurto.

Actualmente enfrenta cargos por homicidio agravado en grado de tentativa, utilización de menores para la comisión de delitos y porte ilegal de armas, en el marco de las investigaciones por el atentado. El ministro Pedro Sánchez aseguró que alias ‘El Costeño’ “fue quien coordinó los detalles logísticos y operativos del atentado”.

Añadió que “este criminal, que habría recibido hasta 1.000 millones de pesos para articular la red de sicarios y coordinar cada detalle del ataque”, el hombre fue capturado el 5 de junio.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co