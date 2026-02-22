Dura advertencia del Mindefensa a disidencias de alias Calarcá tras emboscada en Guaviare

Desde Antioquia, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció una ofensiva contra el cabecilla de la estructura 36 de las disidencias de alias Calarcá, luego de que realizara una nueva emboscada contra el Ejército Nacional en Guaviare que dejó un militar muerto y nueve heridos. El ministro recalcó que no hay cese al fuego vigente con esta estructura, mientras que el comandante de las Fuerzas Militares se dirige a la zona este domingo.

Los hechos ocurrieron durante la noche del sábado 22 de febrero en la vereda Caño Mosco, zona rural de San José del Guaviare. Los uniformados adscritos a las tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 10 adelantaban operaciones militares en territorio cuando recibieron una emboscada contra presuntos integrantes del grupo armado organizado residual (GAO-r), estructura Isaías Carvajal, de las disidencias de Calarcá.

En el combate murió el soldado Yeudy Osorio Córdoba, y los otros nueve uniformados heridos, entre ellos dos suboficiales, fueron evacuados por medio de extracción aeromédica hacia el municipio de San José de Guaviare para recibir atención especializada. Actualmente se encuentran fuera de peligro y bajo observación.



"Me dirijo en este momento al departamento de Guaviare para verificar la situación operacional, fortalecer el dispositivo militar, y supervisar la atención de nuestros uniformados heridos. Las Fuerzas Militares mantienen operaciones sostenidas en la región, con el despliegue de unidades de reacción inmediata que refuerzan la ofensiva operacional y fortalecen la protección de la población civil", aseguró este domingo el general Hugo Alejandro López Barreto, comandante de las Fuerzas Militares.



Manifestó también su "respaldo absoluto a los soldados de tierra, mar, aire y río que hoy enfrentan con valor a estas estructuras criminales", y reafirmó que "no se bajará la guardia hasta neutralizar estas amenazas que afectan la seguridad y la tranquilidad de los colombianos".



Dura advertencia del Mindefensa a disidencias de 'Calarcá'

El ministro Sánchez se reunió con autoridades de Antioquia para tomar decisiones contundentes para contrarrestar la criminalidad, especialmente, contra las disidencias de 'Calarcá'. Hizo una dura advertencia a alias Primo Gay, quien es uno de los cabecillas de la organización criminal, encargado de generar miedo, sosobra, desplazamientos, secuestros y extorsiones en el noreste del departamento.

"La instrucción clara es afectar las estructuras criminales y aquellas economías ilegales. Uno de los objetivos y una de las misiones es desmantelar la estructura criminal 36 de las disidencias de Calarcá, aquella misma que asesinó a 13 policías, y por la cual hay una recompensa incluso de los Estados Unidos de hasta 5 millones de dólares. De parte de la Gobernación y también articulado con el Ministerio de Defensa, hay una recompensa de hasta 500 millones de pesos por el cabecilla principal, alias Primo gay", aseguró.

Además, dijo que las organizaciones criminales han venido creciendo en medio de un intento por generar diálogos de paz. Las disidencias de las Farc, por su parte, han crecido en un 70%, y el Clan del Golfo, un 60%. "Hay que reconocer también el problema con su crudeza. Y lo hicieron traicionando una mano genuina, honesta, de haberles dicho: 'Venga, sentémonos, dialoguemos y hagamos un cese al fuego'. Y esos criminales demostraron que fue una traición a Colombia", reiteró.

Sin embargo, reiteró que el llamado a los integrantes de estas organizaciones es a la desmovilización: "No siga matando, no siga extorsionando, no sigan generando terror, no lo vamos a tolerar, pero si no se desmoviliza, la orden para la Fuerza Pública está clara, es capturarlo. Si ofrece resistencia con una capacidad letal, la Fuerza Pública tiene la orden y sobre todo el respaldo de la Constitución y la ley de emplear la fuerza legítima para neutralizarlo".

A lo sucedido en el Guaviare se suma a un nuevo ataque con explosivos contra la red eléctrica de 13 municipios del Cauca, que dejó sin luz por varias horas a sus habitantes. La empresa que suministra la energía en este departamento indicó que, ante los constantes ataques, podrían incluso implementar una restricción preventiva de energía para evitar daños mayores.

