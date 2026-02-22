En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Nuevo frente frío influiría en zonas del Caribe en Colombia: estas son las posibles zonas afectadas

Nuevo frente frío influiría en zonas del Caribe en Colombia: estas son las posibles zonas afectadas

Hay recomendaciones especiales para la región Insular y Caribe. Hay advertencia por olas de inmenso tamaño y fuertes vientos.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 22 de feb, 2026
Frente frío en Colombia
Autoridades anticipan que habrá un frente frío que afectará en Colombia durante la última semana de febrero.
Foto: archivo e IDEAM

Un nuevo frente frío avanza sobre el mar Caribe colombiano y las autoridades advierten que este fenómeno podría generar un incremento significativo de lluvias, fuertes vientos y aumento en la altura del oleaje entre el 22 y el 26 de febrero. Los organismos de emergencia y autoridades locales están al pendiente, ya que se prevé que las condiciones meteorológicas podrían incrementar la probabilidad de deslizamientos de tierra, crecientes súbitas e inundaciones, especialmente en áreas ribereñas y de alta pendiente.

Posibles zonas afectadas en Colombia

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el fenómeno impactaría principalmente las regiones Insular, Caribe, Andina y Pacífica. Se prevé un aumento de precipitaciones en zonas como el Golfo de Urabá y los departamentos de: Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar, centro y sur de La Guajira, Antioquia, Norte de Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó.

Fuertes vientos y mar de leva en el archipiélago

Por su parte, la Dirección General Marítima (Dimar) anticipa que el frente frío tendría incidencia directa en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y en las islas cayos del norte.

En la temporada del 24 al 26 de febrero, advierte la Dirección, podrían registrarse poderosos vientos del norte y noreste entre 30 y 50 kilómetros por hora y alturas de olas entre 2,3 y 3,2 metros. También se anticipa oleaje entre 2,0 y 3,0 metros en sectores del litoral de Bolívar, Atlántico y Magdalena, lo que podría generar alteraciones significativas en las condiciones marítimas.

Recomendaciones por regiones

Ante un panorama en el que se aproxima un nuevo frente frío y el país sigue recuperándose de la debacle por el fenómeno climático que hubo a inicios de febrero, la UNGRD mantiene activa la coordinación con autoridades territoriales y reiteró el llamado a fortalecer los planes de contingencia y el monitoreo permanente.

  • En la región Caribe y el archipiélago, las autoridades recomiendan vigilar zonas costeras críticas, asegurar techos e infraestructura liviana, informar a pescadores y al sector turismo, asegurar embarcaciones y evitar transitar por zonas inundadas. También piden monitorear el comportamiento de los ríos, limpiar drenajes y prepararse ante posibles evacuaciones.
  • En la región Pacífica, el llamado es a monitorear laderas, activar sistemas de alerta temprana, evitar zonas de riesgo, reportar grietas o desprendimientos y extremar precauciones en corredores viales y cuencas hidrográficas. Asimismo, se recomienda preparar un kit de emergencia y trasladar animales a zonas seguras en caso de lluvias intensas.

El Ideam y la Dimar reiteraron que la información oficial puede consultarse en sus páginas web y boletines técnicos. La UNGRD, por su parte, insistió en que la comunidad debe mantenerse informada a través de canales oficiales y adoptar medidas de autoprotección durante los próximos días.

María Paula Rodríguez Rozo
NOTICIAS CARACOL
@pau.r.rozo en Instagram

