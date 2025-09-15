Los momentos de terror que vivieron los habitantes de Cajibío, Cauca, por ataque de disidencias

Un fin de semana de terror se vivió en el departamento del Cauca por hostigamientos de las disidencias de las Farc. El municipio más afectado fue el corregimiento de El Carmelo, en el municipio de Cajibío, donde atacaron la estación de policía con explosivos y ráfagas de fúsil, causando la muerte de un patrullero de la Policía y dejando otros seis uniformados heridos. En varios videos del ataque compartidos en redes sociales los ciudadanos, en medio del pánico por las detonaciones, les pedían ayuda a las autoridades.

"Necesitamos esfuerzo. Por favor ayúdenos. Estamos encerrados, pero están bombardeando mucho. Están acabando con El Carmelo", se oye decir en un audio a una habitante de Cajibío. La estación de Policía quedó gravemente destruida, y hubo otras afectaciones a la infraestructura del corregimiento, como es el caso de la casa cural, cuyo techo fue alcanzado por los impactos. "Como la han dejado destruida, casi totalmente, el techo de la casa de Dios", aseguró otra persona en un clip.

Fueron horas y horas de ataques contra los uniformados. A pesar del apoyo aéreo, las autoridades locales indican que la reacción debió ser más rápida. "Ya tenemos control de la zona (...) Lastimosamente, lo hemos venido diciendo desde hace mucho rato, que las capacidades que debe tener la Fuerza Pública en un departamento como el Cauca tienen que mejorar", indicó Maribel Perafán, secretaria de Seguridad del Cauca.



La detonación de explosivos en una vía terciaria del corregimiento de El Carmelo dejó incomunicada a la población con el casco urbano. En cinco municipios más como Caloto, Corinto, Cajibío, Miranda y Silvia también hubo hostigamientos.

El general Luis Emilio Cardozo Santamaría, Comandante del Ejército Nacional, llegó hasta el municipio de Cajibío para restablecer la seguridad.

"La escalada terrorista de los bandidos de las disidencias de las FARC es y será siempre un acto de cobardía: atacaron estaciones de Policía, bases militares y hasta a la población civil. Con todas las capacidades de las @FuerzasMilCol vamos a responder, porque el pueblo colombiano merece vivir en paz", escribió el general en su cuenta de X. Por su parte, el Ministerio de Defensa aseguró que están "desplegando todas las capacidades del Estado para capturarlos, llevarlos ante la justicia y consolidar el control territorial en esta zona del país".



Él era el patrullero que murió en ataque en Cajibío, Cauca

El patrullero fallecido en los hostigamientos contra la Fuerza Pública fue identificado como David Fabián Rodríguez Navarro. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lamentó la muerte del uniformado con el siguiente mensaje: "Condenamos y rechazamos con la mayor contundencia el atentado terrorista contra la subestación de Policía de El Carmelo, Cajibío (Cauca), donde fue asesinado nuestro patrullero David Fabián Rodríguez Navarro".

Y añadió: "Toda nuestra solidaridad con su familias y compañeros de @PoliciaColombia. (...) No están solos: el Estado está con ustedes. Nuestra Fuerza Publica y agencias de inteligencia arreciaron la búsqueda de los responsables. Este crimen no quedará impune. Activamos capacidades especiales para capturar a los autores y llevarlos ante la justicia".

