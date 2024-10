Mamá de colombiana asesinada en EE. UU. por el mejor amigo: "No mató a un perro o un gato"

Una familia colombiana está inmersa en un profundo dolor luego de que la niña de la casa, una adolescente de 17 años, fuera asesinada en extrañas circunstancias en Chicago, Estados Unidos. Su mejor amigo es el principal sospechoso.

La víctima fue identificada como Stephany López Ramírez, quien salió de su casa, en el municipio de Chía (Cundinamarca), con el objetivo de convertirse en abogada en los Estados Unidos.

Deisy Ramírez, mamá de la víctima, habló en Noticias Caracol en vivo sobre el caso y dijo que “mi hija viajó con muchos sueños, muchas ilusiones y desafortunadamente el amigo la mató”.

Según la mamá de Stephany, ella murió de un tiro que entró por el brazo izquierdo y le llegó hasta el pecho.

Deisy denunció que “dejaron libre al asesino que mató a mi hija porque él dice que fue un accidente. En Estados Unidos dijeron que no tenían pruebas contundentes para decir que él la mató con sevicia. Entonces, en la corte le dijeron a él que no le iban a poner antecedentes porque comprobaron que había sido un accidente”.

"No mató un perro, no mató un gato, mató a mi hija"

La mamá de Stephany contó que su hija le había pedido permiso a ella y al papá para verse con el amigo que le quito la vida: “Ella me dijo que se iba a ir para donde Juan David, yo le dije que le dijera al papá y él le da permiso. A las 4:30 llaman a mi esposo, le dicen que se acerque a la Policía. Él va, le muestran las pertenencias y le dijeron que ella estaba muerta”.

Deisy aseguró que el señalado asesino primero había dicho que Stephany se había suicidado. Luego cambió la versión y sostuvo que todo fue producto de un accidente. “No mató un perro, no mató un gato, mató a mi hija, me mató media vida y ahora lo dejan libre. Uno piensa que la justicia norteamericana es justa. ¿Dónde está la justicia?”.

Por último, la mujer manifestó que “yo todavía no asumo la muerte de mi hija, yo hasta no ver a mi hija no creo que se haga justicia. Pido que investiguen bien, que no lo dejen libre”.

