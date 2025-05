Mamá de Tatiana Hernández habla del lugar hacia donde se habrían llevado a su hija

Hace un mes comenzó la pesadilla para la familia de Tatiana Hernández . La joven médica desapareció en extrañas circunstancias y fue vista por última vez muy cerca de una playa en Cartagena. Definitivamente ha sido un mes muy doloroso para los padres de la joven estudiante de medicina, para sus amigos y sus familiares. El pasado 13 de abril, ella salió del Hospital Naval en el barrio Bocagrande a tomar un poco de aire. Le contó a una amiga que estaba muy estresada por el internado que estaba haciendo en ese centro asistencial. Se sentó en los espolones frente al mar y luego desapareció misteriosamente.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

No han podido ubicarla las autoridades. La Fiscalía ha iniciado investigación desde hace un mes y se han hecho tres marchas, tres manifestaciones.

La última imagen que se difundió de la médica Tatiana Alejandra Hernández fue grabada la tarde del 13 de abril, minutos antes de su extraña desaparición en Cartagena. “Desde el mismo momento que tuvimos conocimiento de la desaparición de la joven médico bogotana, activamos la alerta rosa de manera inmediata y articulamos con Policía Metropolitana de Cartagena, Fiscalía General, CTI, Distriseguridad, Cuerpo de Bomberos y Armada Nacional”, manifestó Bruno Hernández, secretario de Gobierno de Cartagena.

Publicidad

Por su proximidad a una playa prohibida, los operativos de búsqueda se enfatizaron en la plataforma y superficie del mar. Pero ante los nulos resultados, la hipótesis de un extravío o un secuestro tomó fuerza y entonces las operaciones para un eventual rescate se trasladaron a tierra.

Después de una campaña de divulgación masiva con la imagen de la médica bogotana, marchas reclamando su retorno y el ofrecimiento de una recompensa millonaria por información sobre su paradero, surgieron múltiples versiones que no han podido verificarse.

Publicidad

Desesperada por la lentitud de la investigación oficial, la familia de la profesional de 23 años autorizó una indagación privada que de inmediato determinó su estado. Pero también advirtió de los riesgos que implica la eventualidad de un rescate.

Las autoridades han demandado de los medios y redes sociales prudencia en sus publicaciones para no afectar el proceso investigativo. Sin embargo, a un mes de la desaparición tampoco han dado a conocer detalles relevantes del caso.

Tatiana Hernández

"No vayas a desfallecer": papá de Tatiana Hernández

Lucy Díaz y Carlos Hernández, papás de Tatiana Hernández, hablaron con Noticias Caracol tras un mes de intensa búsqueda de su hija y narraron cómo han sido los últimos 30 días sin su familia. "Ha sido una incertidumbre total. No sabemos nada de ella. La Fiscalía ya nos entregó sus equipos tecnológicos, pero aún no hay el resumen de la información que encuentra allí. Entonces, tenemos que esperar a que ellos hagan la recopilación y el resumen de todo lo que encontraron para que nos puedan dar la información. Adicional a eso, quiero manifestar que desde ayer el doctor Antonio Hernández ya no nos representa como abogado en este caso", manifestó la madre de la joven estudiante.

Por su parte, el papá de Tatiana envió un mensaje para su hija: “No vamos a parar de buscarla. Vamos a estar aquí hasta que la encontremos. No vayas a desfallecer. Saca fuerzas, que en nuestro señor Jesucristo y san Miguel Arcángel están al lado tuyo cuidándote”.

Tatiana Hernández, joven desaparecida en Cartagena desde el 13 de abril . - Foto: redes sociales

Publicidad

Para Lucy Díaz, “Tatiana fue sacada del lugar donde se vio por última vez y llevada al centro amurallado”. Además, mencionó que las personas que afirmaron ver a Tatiana le dijeron a ella que “entró hacia el baquetón del centro amurallado, diagonal al parque La Marina, y de ahí no se vuelve a saber de ella”.

Finalmente, sobre cámaras de seguridad que hayan podido captar a Tatiana, Lucy Díaz indicó que “no me han mostrado, pero parece que hay información de esos videos. No me han mostrado porque es información de las autoridades, los cuales dicen que es una investigación que no se puede contaminar y no pueden dar un resumen hasta no tener todo conciso”.

Publicidad

(Lea también: "Sería el mejor regalo": mamá de Tatiana Hernández pide en Día de la Madre que "entreguen" a su hija)

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias