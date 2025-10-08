En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Marcha en Medellín terminó en desmanes en McDonald's y amenaza con bate de concejal a manifestantes

Marcha en Medellín terminó en desmanes en McDonald's y amenaza con bate de concejal a manifestantes

Se reporta que hubo, al menos, diez gestores de Seguridad de la capital antioqueña heridos y varios locales vandalizados. Conozca los detalles y videos de la jornada.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 8 de oct, 2025
Marcha en Medellín terminó en disturbios

