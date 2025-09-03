Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VALERIA AFANADOR
CORTES DE AGUA
ÁLVARO LEYVA
MAGNICIDIO MIGUEL URIBE
DAYRO MORENO
SELECCIÓN COLOMBIA
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Las pruebas recuperadas sobre homicidio de Miguel Uribe que quiso ocultar alias Harold

Las pruebas recuperadas sobre homicidio de Miguel Uribe que quiso ocultar alias Harold

Chats, videollamadas, fotos con alias El Costeño, imágenes de estupefacientes y de armas son unas de las pruebas que el señalado criminal intentó esconder de las autoridades.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: septiembre 03, 2025 09:21 a. m.
Comparta en:
Las contundentes pruebas recuperadas sobre homicidio de Miguel Uribe que quiso ocultar alias Harold
Alias Harold habría conseguido el arma con la que asesinaron a Miguel Uribe -
Noticias Caracol