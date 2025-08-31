Marino cayó al río Magdalena desde Buque ARC Gloria en Barranquilla: Armada activa búsqueda urgente

En horas de la mañana de este domingo 31 de agosto se presentó un incidente durante las maniobras de alistamiento del Buque Escuela ARC “Gloria” en cercanías al puerto de Barranquilla. En el procedimiento, un tripulante cayó al río Magdalena y desde ese momento la Armada Nacional mantiene activos los protocolos de búsqueda y rescate.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

A través de un comunicado, la institución dio detalles del accidente que ocurrió mientras la embarcación realizaba preparativos técnicos antes de su ingreso oficial a la ciudad. Como parte de la respuesta inmediata, fueron desplegadas unidades de superficie, guardacostas y medios aeronavales con el fin de localizar al tripulante en el área de los hechos. De acuerdo con la información oficial, la operación incluye personal especializado y equipos de apoyo en tierra que refuerzan la cobertura sobre distintos puntos del río. La autoridad aseguró que se mantendrán todos los recursos disponibles hasta obtener resultados.

“La Armada Nacional lamenta informar que, este 31 de agosto, durante el desarrollo de actividades de alistamiento para la entrada al puerto de la Ciudad de Barranquilla del Buque Escuela ARC Gloria, cayó al río Magdalena el Grumete Julián Fernando Condia Bello”, confirmó la entidad en un pronunciamiento oficial, que precisó que de forma inmediata "se activaron los protocolos de seguridad establecidos y se desplegaron unidades de superficie, guardacostas y aeronavales, que se encuentran adelantando las labores de búsqueda y rescate en la zona donde ocurrieron los hechos”.



El marino fue identificado como Julián Fernando Condia Bello, grumete en formación de la Armada Nacional. Según explicó la institución en su página oficial, los grumetes del cuerpo administrativo son aspirantes a suboficiales que reciben instrucción en áreas de gestión y apoyo administrativo. Parte de ese proceso se cumple en embarcaciones de instrucción como el ARC “Gloria”. Condia Bello participaba en el crucero de entrenamiento junto con otros tripulantes y se encontraba asignado a tareas de preparación en la maniobra previa al atraque en Barranquilla.

Publicidad

La Armada, por lo pronto, indicó que un equipo multidisciplinario acompaña a la familia del grumete desaparecido y que ya se abrió una investigación preliminar para esclarecer las circunstancias del accidente. “La Institución Naval ha dispuesto de un equipo multidisciplinario, con el fin de brindar el apoyo a la familia de nuestro Grumete desaparecido, al tiempo que ha ordenado el desplazamiento de una comisión para adelantar la verificación preliminar correspondiente y el inicio de la respectiva investigación que nos permita aclarar y corregir las causas de este accidente”, señaló la comunicación oficial.



Cancelan todas las actividades programadas mientras adelantan búsqueda

El accidente ocurrió en la zona cercana al Gran Malecón de Barranquilla, uno de los puntos icónicos de la ciudad y lugar previsto para recibir al buque insignia. La llegada del ARC “Gloria” formaba parte de una gira nacional y estaba programada como un evento de integración entre la Armada y la ciudadanía. Sin embargo, lo que debía ser una jornada de celebración se convirtió en una emergencia naval.

Así lo confirmó la Alcaldía de Barranquilla, que anunció la suspensión de la programación prevista. En una publicación en sus redes sociales, la administración expresó: “Lamentamos informar que todas las actividades programadas para hoy, con motivo del recibimiento del Buque Escuela ARC Gloria, han sido canceladas. Gracias por su comprensión y por acompañarnos en cada iniciativa”. La cancelación incluyó recorridos, ceremonias y encuentros con la ciudadanía. La prioridad de las autoridades, según se indicó, pasó a ser la atención de la emergencia en el río y la coordinación de los organismos de apoyo.

Publicidad

Desde el mismo instante del accidente, la institución naval puntualizó que ha trabajado con todos sus medios disponibles. La operación involucra unidades fluviales, guardacostas, buzos especializados y personal de apoyo terrestre, quienes se concentran en el área del río donde ocurrió la caída.

En el comunicado oficial, la Armada solicitó a la "comunidad marina y ribereña en el ejercicio de búsqueda y rescate que estamos adelantando con toda nuestra energía y capacidad para poder rescatar con vida a nuestro compañero caído al agua”. Mientras se adelantan estas labores, también se realiza la recolección de testimonios de la tripulación y de las personas presentes en la zona del Malecón para esclarecer cómo sucedió el hecho.

En la misma línea, se informó el inicio de una revisión interna para determinar las circunstancias en las que se produjo la caída. El proceso incluirá la evaluación de condiciones, estado de la nave y factores externos que pudieron incidir. La institución señaló que los resultados de esta investigación permitirán establecer correctivos para futuros entrenamientos y desplazamientos.

Se debe destacar que el Buque Escuela ARC “Gloria” es reconocido como el embajador flotante de Colombia. En julio de este año fue declarado oficialmente “Embajador de Colombia en los mares” por el Gobierno Nacional.

Publicidad

#Destacado 🇨🇴🫡Les presentamos el Decreto por el cual se le confiere el título de “Embajador de Colombia en los Mares del Mundo” al Buque Escuela ARC “Gloria”, motivo de orgullo y sentido patrio. #ProtegenosElAzulDeLaBandera 🇨🇴 pic.twitter.com/03FnNYrzF9 — Armada de Colombia (@ArmadaColombia) August 17, 2025

Su misión principal es la instrucción de cadetes y la representación del país en eventos internacionales. Durante sus visitas a puerto, la nave recibe la asistencia de miles de ciudadanos que acceden a recorridos y ceremonias institucionales.

Publicidad

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.