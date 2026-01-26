Más de $68 millones fueron robados en fleteo a plena luz del día en barrio de Bucaramanga

Un millonario fleteo ocurrido en Bucaramanga volvió a encender las alertas de las autoridades y de la ciudadanía frente a esta modalidad delictiva, luego de que un hombre fuera despojado de más de 68 millones de pesos minutos después de realizar un retiro bancario en el barrio San Francisco.



El caso, fue registrado en la tarde del viernes 23 de enero, evidenció nuevamente la rapidez con la que operan estas estructuras criminales y la vulnerabilidad de quienes movilizan altas sumas de dinero en la ciudad.

De acuerdo con la información conocida, la víctima había efectuado una transacción por $68.440.000 en una entidad bancaria ubicada en inmediaciones del sector del bulevar Bolívar con carrera 23. Tras salir del banco, el ciudadano se movilizaba en un vehículo particular cuando fue interceptado en la calle 21 con carrera 23, a pocas cuadras del punto donde había realizado el retiro.

El asalto fue perpetrado por cinco hombres armados, quienes se desplazaban en tres motocicletas. Según el relato entregado por la víctima a las autoridades, los sujetos vestían de negro y actuaron de manera coordinada. En cuestión de segundos, rodearon el vehículo, intimidaron a la víctimaq con armas de fuego y lo obligaron a entregar el dinero que acababa de retirar.



Una vez se apoderaron del botín, los delincuentes emprendieron la huida, aprovechando el tráfico de la zona para desaparecer rápidamente del lugar. La acción violenta, que ocurrió a plena luz del día, generó alarma entre los transeúntes y residentes del sector, quienes alertaron a las autoridades sobre el robo.



Tras el hecho, la víctima se comunicó de inmediato con la línea de emergencia, lo que permitió la llegada de varias patrullas de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Las autoridades activaron un plan candado en distintos puntos de la ciudad con el fin de ubicar a los responsables y recopilar información que facilite su identificación. Sin embargo, hasta el momento, no se reportan capturas relacionadas con este caso.

Por la forma de proceder, las primeras hipótesis apuntan a que los responsables podrían pertenecer a una banda dedicada al fleteo, que realiza seguimientos a clientes desde el interior o las inmediaciones de las entidades bancarias. Este tipo de estructuras se caracterizan por actuar con rapidez, utilizar motocicletas para facilitar la huida y emplear armas de fuego para intimidar a las víctimas.

Este caso no sería un hecho aislado, pues semanas antes, según informaron medios locales, se registró otro hurto bajo la misma modalidad en Bucaramanga, cuando una persona fue despojada de 35 millones de pesos en el barrio Girardot. En ese episodio, la víctima también había retirado el dinero minutos antes en una entidad bancaria del bulevar Santander y fue interceptada por dos sujetos armados que se movilizaban en motocicleta.

Ante estos hechos, la Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para adoptar medidas de autoprotección al momento de realizar retiros de grandes sumas de dinero. Entre las recomendaciones se encuentra solicitar el acompañamiento policial, evitar desplazarse solo, no divulgar información sobre transacciones financieras y reportar cualquier comportamiento sospechoso en los alrededores de los bancos.

Mientras avanzan las investigaciones para dar con los responsables del fleteo de más de 68 millones de pesos, las autoridades insisten en la importancia de la colaboración ciudadana, especialmente mediante el suministro de información que permita identificar a los delincuentes y prevenir nuevos casos que sigan afectando la seguridad en la capital santandereana.

