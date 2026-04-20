Viruela del mono en Colombia: recomendaciones y qué hacer en caso de contagio

El Ministerio de Salud confirmó el primer caso de una nueva variante de la viruela del mono en el país, especificamente en el departamento de Antioquia. Para entender un poco más acerca de este nuevo caso y las recomendaciones para evitar infectarse, el epidemiólogo Luis Jorge Hernández habló en Noticias Caracol.



En Colombia ya se tenía una variante de la viruela del mono, que era la llamada clado II. Ahora llega al país la variante clado IB . El experto explicó las diferencias de las variantes. " Cuando se dice clado es como las raíces de un árbol, el árbol es el virus y las ramas son los clados. Hay clado I y clado II. Significa una variante del virus. Solo había casos de la variante clado II en Colombia. Por primera vez se detecta el clado IB que produce alerta a nivel de la Organización Mundial de la Salud (OMS)", comenzó diciendo el experto.



¿Cuáles son las recomendaciones para evitar contagiarse de la viruela del mono?

Hernández indicó que a pesar de que hay una alarma en el mundo, en Colombia solo se ha detectado un caso. "No hay que bajar la guardia", dijo el epidemiólogo. "El mpox, antes llamaba viruela símica, pero hoy se llama mpox, es una enfermedad viral. Se han notificado más de 7,000 casos acá en Colombia desde el año 2022 hasta este año. No se han producido mortalidades", dijo el experto, que indició que el virus viene del África, pero se ha detectado ya en países de Europa y Estados Unidos.



"Es una variante que se parece a una enfermedad de transmisión sexual. 99% de los afectados son hombres, 70% son hombres que tienen sexo con hombres y la mitad son personas con VIH - sida. Esta población con conductas a riesgo son especialmente vulnerables sobre todo múltiples parejas sexuales. Se transmite por la piel, también por un contacto sexual y puede producir fiebre malestar y una erupción en la cara, en la palma de las manos, en la planta de los pies. Puede producir complicaciones también si la persona tiene enfermedades que le bajen las defensas", alertó Hernández.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El experto enfatizó en la prevención, sobre todo en la población que tiene conducta de riesgo de múltiples parejas sexuales, población de hombres que tienen sexo con hombres, con VIH-sida. "También se ha presentado casos en mujeres, 99% en varones", agregó. El Ministerio de Salud tiene disponible una vacuna y se ha establecido aplicarla a personas mayores de 18 años que hayan tenido contacto con casos confirmados, es decir, con personas en entornos cerrados, personas con múltiples parejas sexuales, personas que conviven con VIH-sida. "La recomendación si tiene síntomas, si piensa que puede tener (la viruela del mono), consulte a su servicio de salud", concluyó el experto.



¿Cuáles son los síntomas de la viruela del mono?

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), las personas suelen enfermarse dentro de los 21 días posteriores al contacto cercano con la viruela del mono. "Durante este tiempo, la persona no presenta síntomas y puede sentirse bien. Las personas con viruela del mono a menudo, aunque no siempre, presentan síntomas similares a los de la gripe antes de desarrollar una erupción cutánea entre 1 y 4 días después", explicaron.

Estas entidades indican que la erupción puede aparecer en las manos, los pies, el pecho, la cara, la boca o cerca de los genitales, incluyendo el pene, los testículos, los labios vaginales, la vagina y el ano. Otros síntomas de la viruela del mono pueden incluir:



Fiebre

Escalofríos

Ganglios linfáticos inflamados

Agotamiento

Dolores musculares y de espalda

Dolor de cabeza

Síntomas respiratorios, como dolor de garganta, congestión nasal o tos