En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
METRO DE BOGOTÁ
CHARLIE KIRK
DISIDENCIAS FARC
LOS INFORMANTES
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Mayor general Hernando Garzón Rey habla de su salida del Ejército y niega nexos con narcotráfico

Mayor general Hernando Garzón Rey habla de su salida del Ejército y niega nexos con narcotráfico

Garzón Rey, quien se desempeñaba como inspector general de las Fuerzas Militares, explicó en Noticias Caracol que su salida se da tras "una fotografía que no le dan el contexto al señor presidente y, por el contrario, manipula la información".

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: septiembre 11, 2025 10:34 a. m.
Comparta en:
Mayor general Hernando Garzón Rey habla de su salida del Ejército y niega nexos con narcotráfico
Hernando Garzón Rey era inspector general de las Fuerzas Militares.
U.S. Army South

Publicidad

Publicidad

Publicidad