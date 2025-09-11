Cómo son los vagones del Metro de Bogotá por dentro: así se ve el primer tren que llegó a la ciudad

Sobre la una de la madrugada de este jueves 11 de septiembre estaba ingresando a la capital colombiana el primer vagón del Metro de Bogotá, el proyecto de movilidad que espera iniciar su funcionamiento en los próximos años. Los primeros trenes vienen de un viaje de más de 1.200 kilómetros desde el puerto de Cartagena.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Los seis vagones del primer tren ingresaron esta madrugada tras el robusto convoy que cumplió sin mayores contratiempos un complejo operativo de carga sobredimensionada para entregarlo sano y salvo en el punto que a partir de hoy será su hogar", se lee en un comunicado de la Alcaldía de Bogotá.

"Los seis vagones del primer tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá ingresarán al Patio Taller, unicado en la localidad de Bosa al suroccidente de la capital, al área de la vía de descargue a lado de la vía de pruebas de 905 metros de extensión. Con el arribo del primer tren, el proyecto de infraestructura vial más importante que se construye en el país toma un nuevo ritmo que evidencia una vez más que el Metro de Bogotá es una realidad para la ciudad", agregaron



Lea: Las reacciones en Medellín, Madrid y otras ciudades a la llegada del primer tren del Metro de Bogotá



¿Cómo son los vagones del Metro de Bogotá por dentro?

Inicialmente, el Metro de Bogotá tendrá a su disposición 30 trenes, cada uno conformado por seis vagones, con cuatro motorizados y dos sin motor, alcanzando una longitud total de 135 metros. Tienen una capacidad de transporte de hasta 1.800 pasajeros por tren y una velocidad comercial promedio de 42,5 km/h. El sistema operará de manera completamente automática debido a un moderno sistema de control y señalización denominado CBTC (Control Basado en Comunicaciones), el cual garantiza la seguridad de los recorridos mediante comunicaciones bidireccionales entre los trenes y la vía.

Publicidad

Los trenes tendrán pantallas que indican datos como el nombre de la estación actual y siguiente. "El sistema de Puertas de Andén o Plataforma de las estaciones tienen la función de garantizar la seguridad de los pasajeros, para lo cual se sincronizan con las puertas del tren por medio del sistema CBTC fijo y embarcado, tanto en la apertura como en el cierre", de acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá.

El distrito aseguró que las protecciones para los sistemas de tracción ferroviarios que conformarán la Línea 1 del metro se encuentran estandarizadas bajo estrictas normas internacionales que garantizan la seguridad de los usuarios. "Es un tren de conducción automática. Sin embargo, en condiciones particulares, de emergencia, es cuando el conductor puedo abrir esta consola y operar todo el tren de forma manual. Podemos encontrar un circuito cerrado de televisión y dos interfaces, una directa para controlar el estado de las puertas, de la iluminación y otros valores referentes a la información técnica del tren", explicó el ingeniero colombiano Juan David Castro durante una demostración de los trenes en China, antes de su envío a Bogotá.



¿Cómo será la Línea 1 del Metro de Bogotá?

Según la administración distrital, los trenes del Metro de Bogotá circularán en intervalos de 140 segundos, cubriendo un trazado de 24 kilómetros con 16 estaciones. El sistema beneficiará de forma directa a 2,9 millones de habitantes de localidades como Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Los Mártires, Santa Fe, Chapinero y Barrios Unidos.

Publicidad

Las obras tiene un avance general del 62,16 % con corte al 31 de agosto de 2025. "Hoy se recibió el primer tren para su alistamiento e inicio de pruebas estáticas y luego pruebas dinámicas, necesarias para permitir la operación comercial de la Línea 1 del Metro en el primer semestre de 2028", agregaron desde el distrito.

El Patio Taller de Bosa cuenta con un avance cercano al 78 %, con instalaciones claves como la subestación de energía principal, 13 líneas férreas para mantenimiento y 900 metros de vía de pruebas. Las pruebas en viaducto están programadas para mayo de 2026, en un tramo de 5,7 kilómetros entre el Patio Taller y la estación 4, ubicada en la localidad de Kennedy. Para diciembre de ese mismo año se espera que los 30 trenes estén en la ciudad y listos para operación.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL