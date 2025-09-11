En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
METRO DE BOGOTÁ
CHARLIE KIRK
DISIDENCIAS FARC
LOS INFORMANTES
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Recompensa por culpables de explosión en torre de energía y poner bandera de disidencias en Medellín

Recompensa por culpables de explosión en torre de energía y poner bandera de disidencias en Medellín

En la noche del martes se reportó un atentado contra una torre de energía en Medellín. La Alcaldía ofrece una importante recompensa para dar con los responsables.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: septiembre 11, 2025 07:05 a. m.
Comparta en:
Recompensa por culpables de explosión en torre de energía y poner bandera de disidencias en Medellín
La explosión se dio en horas de la noche del martes 10 de septiembre.
Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad