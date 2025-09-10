Publicidad

Presidente Petro anuncia retiro de inspector de las FF. MM. por "indicios de asociación" con narcos

Presidente Petro anuncia retiro de inspector de las FF. MM. por "indicios de asociación" con narcos

El mandatario dio a conocer la decisión a través de sus redes sociales. Aseguró que se entregaron a la Fiscalía "las denuncias e indicios para que haga su investigación de rigor".

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: septiembre 10, 2025 09:28 p. m.
Gustavo Petro (1).jpg
El sujeto fue designado como inspector de comando de las FF. MM. durante el segundo trimestre de este 2025. -
Foto: archivo particular