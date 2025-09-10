Presidente Petro anuncia retiro de inspector de las FF. MM. por "indicios de asociación" con narcos

El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, dio a conocer que retiró del servicio activo de las Fuerzas Militares al mayor general Hernando Garzón Rey, quien desde abril del presente año se desempeñaba como inspector de comando de las FF. MM., por supuestos indicios de asociación del sujeto con grupos narcotraficantes y cultivo de hoja de coca.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"He retirado del servicio activo de las Fuerzas Militares al mayor general Hernando Garzón Rey; por los fuertes indicios de asociación con grupos narcotraficantes y cultivo de hoja de coca. Se entrega a la fiscalía las denuncias e indicios para que haga su investigación de rigor", dijo el mandatario de Colombia.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó el retiro de Garzón Rey bajo la respectiva causal de llamamiento a calificar servicios. El funcionario, al igual que el presidente, dijo que "se recibió una información donde el señor Mayor General Retirado Garzón Rey, estaría involucrado en presuntas actividades ilícitas".



Adicionalmente, Sánchez reiteró su compromiso para aplicar "todas las medidas necesarias" de cara a las actuaciones y hechos que vayan en contra de los principios de la institución y la ley, poniendo en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación las evidencias que podrían demostrar la presunta relación del ahora exinspector con grupos ilegales, del narcotráfico y relacionados con el cultivo ilícito de hoja de coca.

Publicidad

"Por decisión del Gobierno Nacional y bajo la causal de llamamiento a calificar servicios, se ordenó el retiro del servicio activo al señor Mayor General Hernando Garzón Rey, quien se desempeñaba como Inspector General de las Fuerzas Militares. Adicionalmente, se recibió una información donde el señor Mayor General Retirado Garzón Rey, estaría involucrado en presuntas actividades ilícitas", dijo el ministro.

"Al respecto, se pondrá en conocimiento a la Fiscalía General de la Nación para que investigue y se adelanten las acciones legales respectivas a que haya lugar. Desde el Ministerio de Defensa Nacional no dudaremos en aplicar todas las medidas necesarias frente a las actuaciones contrarias a la constitución, la ley, y los principios y valores propios de una institución que debe tener un comportamiento ético superior para proteger a los colombianos", agregó Sánchez.

Publicidad

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO