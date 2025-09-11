En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Quién era exreina de belleza, pareja de cabecilla del Clan del Golfo, dada de baja en operativo

Quién era exreina de belleza, pareja de cabecilla del Clan del Golfo, dada de baja en operativo

Las autoridades dieron de baja a un cabecilla del Clan del Golfo en los últimos días. Su pareja, una mujer que después fue descrita como una reina de belleza, también fue dada de baja.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: septiembre 11, 2025 11:46 a. m.
Quién era exreina de belleza, pareja de cabecilla del Clan del Golfo, dada de baja en operativo
EL operativo se dio el pasado sábado 6 de septiembre.
