Quién era exreina de belleza, pareja de cabecilla del Clan del Golfo, dada de baja en operativo

En días pasados la Policía Nacional y el Ejército dieron a conocer que lograron dar de baja a importante cabecilla del Clan del Golfo. "En zona rural de San Martín de Loba, departamento de Bolívar, en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito (...) se abatió a alias Frank, cabecilla urbano de esta organización narcotraficante en el sur de ese departamento", se lee en un comunicado de la Policía.

De acuerdo con las Fuerzas Militares, "este sujeto era el responsable de afectaciones a defensores de derechos humanos, firmantes de paz y sus familiares". La Policía agregó que alias Frank hacía parte del cartel de los más buscados de Bolívar. "Era el responsable de coordinar homicidios de líderes sociales y firmantes de paz y de liderar ataques contra la fuerza pública".



En el operativo también fue dada de baja la pareja sentimental de alias Frank, conocida como alias La Veneca, una mujer que después fue identificada como Jaskary Lizeth Páez Martínez, de 21 años. La joven fue reconocida por ser reina de belleza del Carnaval de Cantagallo en 2018, de acuerdo con el medio Vanguardia. Según información de Infobae, Páez fue gestora cultural, conocida en su municipio por hacer parte de distintos eventos culturales a nivel nacional.

Por su parte, alias Frank estaba vinculado a procesos judiciales por tres homicidios, incluido el del subteniente del Ejército Nacional Andrés Felipe Cortez, en marzo de 2018. "También controlaba la producción, el tráfico de estupefacientes y el cobro de extorsiones en San Pablo, San Martín de Loba, Alto del Rosario y Barranco de Loba (Bolívar)". Durante el operativo también se incautaron dos fusiles, munición, equipos de comunicación, intendencia y material propagandístico de.



