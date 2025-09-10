Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
METRO DE BOGOTÁ
CHARLIE KIRK
DISIDENCIAS FARC
LOS INFORMANTES
JAMES RODRÍGUEZ
GOLES LUIS JAVIER SUÁREZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Aparece bandera alusiva a las disidencias de las Farc en Medellín: en el sector "hubo detonaciones"

Aparece bandera alusiva a las disidencias de las Farc en Medellín: en el sector "hubo detonaciones"

La información fue confirmada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en la vía Loreto, sector de la Asomadera. Hubo afectación de una de las torres de energía de EPM.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: septiembre 10, 2025 10:39 p. m.
Comparta en:
Explosión en el sector de la Asomadera, de Medellín.
Explosión en el sector de la Asomadera, de Medellín.
Redes sociales