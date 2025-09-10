Aparece bandera alusiva a las disidencias de las Farc en Medellín: en el sector "hubo detonaciones"

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que en la noche de este miércoles 10 de septiembre se escucharon detonaciones provenientes de la vía Loreto, sector de la Asomadera. Esto tras denunciarse la presencia de una bandera alusiva al frente 36 de las disidencias de las Farc. En la explosión fue afectada una de las torres de energía de EPM.

"En horas de la noche hizo presencia la policía en vía Loreto, sector de la Asomadera, para verificar la presencia de bandera alusiva al frente 36 de las Farc. En el sector hubo detonaciones y se pudo confirmar la afectación de una de las torres de energía de EPM. Personal del ejército y policía antiexplosivos se encuentran en el lugar. EPM también se encuentra el lugar verificando la situación, y aunque hubo alteración en la transmisión de energía, no hay usuarios sin prestación del servicio al momento", indicó Gutiérrez en su cuenta de X, quien añadió que ofrece una recompensa de hasta 200 millones de pesos para quien dé información de los responsables.

Según el mandatario, este acto terrorista es "en respuesta al golpe y abatimiento que hoy la Policía Nacional le dio a esta estructura en campamento (Antioquia)", ya que las autoridades informaron que cayeron tres integrantes de esta disidencia. Uno de ellos es alias Guillermino o 'Zarco', uno de los presuntos responsables del atentado a un helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia, donde murieron 13 uniformados el pasado 21 de agosto. Por información de su paradero la Gobernación de Antioquia había ofrecido una recompensa de 200 millones de pesos.

La operación se llevó a cabo en la vereda El Manzanillo del municipio de Campamento (Antioquia), lugar donde además se incautó una importante cantidad de material bélico, explosivos y elementos de intendencia de los criminales. El operativo contra el frente 36, al mando de alias Calarcá, continuaba en desarrollo hacia las 6 y media de la tarde de este miércoles, según indicó el director de la Policía, el general Carlos Fernando Triana Beltrán.



"Cayeron en combate": Presidente Petro tras golpe a disidencias

De acuerdo con información de la Policía, alias Guillermino era el principal explosivista de la organización criminal, y fue el responsable de la preparación y activación de un campo minado que afectó el helicóptero en el cual se movilizaban los policías, el cual, según videos del momento del ataque, cayó en picada en zona rural. Entre los abatidos también estaría alias Román, cabecilla de la comisión.

"Mataron a nuestros 13 policías, los perseguimos, los encontramos y cayeron en combate. Cuatro miembros del frente 36 han caído y son los mandos de la comisión que mató a los 13 jóvenes de la policía con cargas explosivas en una trampa preparada de antemano. Combate en Campamento, Antioquia. Ramón y Guillermino dejan de delinquir y traquetear de manera definitiva. ¿Había otra opción? sí, pero no quisieron la paz que ofrecimos, ni siquiera discutirla", escribió el presidente Petro en su cuenta de X.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, indicó que este jueves se reunirá con el alcalde de Medellín para tomar medidas frente a este acto terrorista. "He hablado con el Alcalde de Medellín @FicoGutierrez. Mañana tendremos Consejo de Seguridad en la @GobAntioquia. Las primeras informaciones indican que los ataques con explosivos hoy, en el centro oriente de la ciudad, serían una reacción por el operativo de la Policía Nacional en Campamento, Antioquia. En esos hechos fueron abatidos cuatro bandidos de disidencias de las Farc, entre ellos, alias Guillermino, quien habría participado en el asesinato de los 13 uniformados en Amalfi. Este es el frente de Calarcá, el mismo criminal con quien el presidente Gustavo Petro insiste en negociar la paz total".

