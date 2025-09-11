En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
METRO DE BOGOTÁ
CHARLIE KIRK
DISIDENCIAS FARC
LOS INFORMANTES
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Licencia de conducción tendría cambio importante en Colombia: así penalizarían a infractores

Licencia de conducción tendría cambio importante en Colombia: así penalizarían a infractores

De ser aprobado el proyecto de ley, se crearía un modelo de puntos en la licencia de conducción que penaliza a los infractores y premia a los conductores responsables. Solo le quedan dos debates.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: septiembre 11, 2025 10:51 a. m.
Comparta en:
Licencia de conducción tendría cambio importante en Colombia
Licencia de conducción tendría cambio importante en Colombia -
Canal Institucional - Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad