Noticias Caracol Jordania
Jordania
-
“Me los robaron”: madre denuncia que cuatro de sus hijos fueron adoptados y llevados a Jordania
María Janet Pardo Suárez es una mujer colombiana que asegura haber perdido contacto con cuatro de sus hijos tras un proceso de adopción que, según su testimonio, tuvo irregularidades.
-
Varios misiles lanzados por Irán contra Israel fueron interceptados en Jordania
Estados Unidos y Reino Unido también han interceptado al menos 100 misiles balísticos provenientes de irán y con destino a Israel. Jordania es vecino de ambos países y se encuentra en medio del fuego.
-
Tragedia antes de una boda: sujeto mató al novio de un tiro durante un festejo
Imágenes subidas a las redes sociales muestran el momento en el que el hombre, haciendo uso de un fusil de asalto, le dispara a la víctima. Al parecer, este hecho ocurrió de manera accidental.
-
Asesinato a tiros: una joven de 17 años mató a tres familiares luego de una discusión
La adolescente que cometió el asesinato disparó de forma indiscriminada contra todos los miembros de su hogar. Otros dos parientes de la victimaria resultaron gravemente heridos.
-
Hombre mató a su hermana: le disparó por "una disputa familiar"
El sujeto ya fue capturado, según reportaron las autoridades. Las circunstancias del crimen son materia de investigación.
-
Escape de gas tóxico deja 13 muertos y más de 250 heridos en Jordania
La mayoría de los sobrevivientes están siendo tratados por inhalar gas de cloro, que es un compuesto que tiene muchos usos industriales, pero que puede ser utilizado como arma química.
-
Seis criminales, condenados a muerte por secuestrar, amputar manos y extirpar ojos a un adolescente
Cuatro personas más fueron sentenciadas a penas entre uno y 15 años de cárcel tras el salvaje ataque.
-
Exigen pena de muerte para grupo que le amputó las manos y le sacó un ojo a joven de 16 años
El atroz crimen contra el adolescente se habría sido originado por una disputa familiar. Ocurrió en Jordania.
-
Salió de prisión por emergencia del COVID-19 y su primo lo mató por error al celebrar su liberación
El asesino disparó varias veces al aire antes de darle el tiro mortal a su familiar, que falleció a pocos pasos de su casa y frente a una multitud.
-
Refugio en Jordania devuelve la paz a animales afectados por la guerra y el maltrato
Son leones, tigres y osos que fueron rescatados de zonas en las que los bombardeos y tiroteos eran el drama de cada día.