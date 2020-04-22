En vivo
Jordania

Jordania

  • “Me los robaron”: madre denuncia que 4 de sus hijos fueron adoptados y llevados a Jordania
    Cuatro de sus hijos fueron adoptados y llevados a Jordania -
    Vos Podés - Canva
    COLOMBIA

    “Me los robaron”: madre denuncia que cuatro de sus hijos fueron adoptados y llevados a Jordania

    María Janet Pardo Suárez es una mujer colombiana que asegura haber perdido contacto con cuatro de sus hijos tras un proceso de adopción que, según su testimonio, tuvo irregularidades.

  • Varios misiles lanzados por Irán contra Israel fueron interceptados en Jordania
    Estados Unidos y Reino Unido también han interceptado misiles -
    ANONYMOUS/Middle East Images via AFP
    MUNDO

    Varios misiles lanzados por Irán contra Israel fueron interceptados en Jordania

    Estados Unidos y Reino Unido también han interceptado al menos 100 misiles balísticos provenientes de irán y con destino a Israel. Jordania es vecino de ambos países y se encuentra en medio del fuego.

  • Un invitado mata al novio antes de la boda: impresionante video
    Este tipo de celebraciones son convencionales antes de una boda. Autoridades piden que no se usen armas de fuego -
    Foto sacada de X.
    MUNDO

    Tragedia antes de una boda: sujeto mató al novio de un tiro durante un festejo

    Imágenes subidas a las redes sociales muestran el momento en el que el hombre, haciendo uso de un fusil de asalto, le dispara a la víctima. Al parecer, este hecho ocurrió de manera accidental.

  • Joven en Jordania fue arrestada tras matar a balazos a tres miembros de su familia
    Joven en Jordania fue arrestada tras matar a balazos a tres miembros de su familia
    Pixabay
    MUNDO

    Asesinato a tiros: una joven de 17 años mató a tres familiares luego de una discusión

    La adolescente que cometió el asesinato disparó de forma indiscriminada contra todos los miembros de su hogar. Otros dos parientes de la victimaria resultaron gravemente heridos.

  • Escena de crimen
    Este crimen por "una disputa familiar" se registró en Jordania.
    Foto de referencia: Colprensa.
    MUNDO

    Hombre mató a su hermana: le disparó por "una disputa familiar"

    El sujeto ya fue capturado, según reportaron las autoridades. Las circunstancias del crimen son materia de investigación.

  • Thumbnail
    This image grab taken from a CCTV footage broadcasted by Jordan's Al-Mamlaka TV on June 27, 2022 shows the moment of a toxic gas explosion in Jordan's Aqaba port. - Footage on state TV showed a large cylinder plunging from a crane on a moored vessel, causing a violent explosion of yellow gas. The government spokesman urged citizens not to approach the site of the accident, adding that medical reinforcements were being sent to Aqaba. (Photo by various sources / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO /AL MAMLAKA TV " - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
    -/AFP
    MUNDO

    Escape de gas tóxico deja 13 muertos y más de 250 heridos en Jordania

    La mayoría de los sobrevivientes están siendo tratados por inhalar gas de cloro, que es un compuesto que tiene muchos usos industriales, pero que puede ser utilizado como arma química.

  • homicidio Jordania condenados a muerte
    Unsplash
    MUNDO

    Seis criminales, condenados a muerte por secuestrar, amputar manos y extirpar ojos a un adolescente

    Cuatro personas más fueron sentenciadas a penas entre uno y 15 años de cárcel tras el salvaje ataque.

  • Cárcel - Foto de referencia
    Foto de referencia
    MUNDO

    Exigen pena de muerte para grupo que le amputó las manos y le sacó un ojo a joven de 16 años

    El atroz crimen contra el adolescente se habría sido originado por una disputa familiar. Ocurrió en Jordania.

  • primo-mata-preso.jpg
    MUNDO

    Salió de prisión por emergencia del COVID-19 y su primo lo mató por error al celebrar su liberación

    El asesino disparó varias veces al aire antes de darle el tiro mortal a su familiar, que falleció a pocos pasos de su casa y frente a una multitud.

  • jordaniaanimales.jpg
    MUNDO

    Refugio en Jordania devuelve la paz a animales afectados por la guerra y el maltrato

    Son leones, tigres y osos que fueron rescatados de zonas en las que los bombardeos y tiroteos eran el drama de cada día.

