Médica, a prisión por muerte de mujer en Medellín a la que le extrajo cápsulas de droga en una casa

El pasado 28 de octubre de 2024, los medios informaron sobre la muerte de una mujer que supuestamente se estaba practicando una liposucción en un apartamento ubicado en el centro de Medellín, capital de Antioquia. La víctima había llegado al sitio con una familiar, quien aseguró que los profesionales que la estaban atendiendo fueron saliendo de uno en uno y abandonaron a la paciente. Una médica que presuntamente estuvo en dicha operación fue capturada y enviada a prisión.

Poco después, medios antioqueños revelaron que la paciente no estaba siendo sometida a una cirugía estética, sino que le estaban extrayendo cápsulas con estupefacientes que no pudo expulsar en un viaje que hizo a San Andrés, donde presuntamente debía entregar la droga.

“Ella empezó a convulsionar y se fue toda esa gente”

Cinco días antes de la tragedia, Ada Evelyn Ardila Pérez, la mujer de 38 años que falleció en un apartamento, estuvo en San Andrés, pero allí no pudo expulsar la droga que había ingerido, que de acuerdo con información de la Fiscalía General de la Nación eran 644 gramos de cocaína y marihuana.

En un audio revelado por Teleantioquia, un allegado de la víctima contó que “a ella la devolvieron, la tenían encerrada en una casa en Bello. Le hacían de todo y eso no le salía, no le salía. Eso le hacían masajes. Todo el mundo le decía que se fuera para urgencias, ella decía que no podía porque ella no se quería ir para la cárcel, ella no se quería entregar".

Finalmente fue al sitio donde dijeron que le sacarían las cápsulas con estupefacientes. Era un apartamento que había sido alquilado en agosto de 2024, al parecer, por la médica que fue capturada. El allegado dijo al medio citado que allí le practicaron "como una cesárea, la abrieron a lo mal hecho para sacarle eso y ella empezó a convulsionar y se fue toda esa gente, se voló, la dejaron morir".

La médica fue identificada como Yuranis Paola Miranda Duarte - Fiscalía General de la Nación

El día del procedimiento estuvo acompañada de una familiar. Una persona que vivía en el edificio donde ocurrió el hecho le reveló a Noticias Caracol que quienes la atendieron "salieron a buscar insumos, rotaditos; entonces ya cuando alcanzaron a salir la sobrina se percató de que había quedado sola dentro, y ya la señora pegó un grito, un alarido, y ese fue como el que ya la mató".

Según los testigos, quienes intervinieron en la cirugía eran dos hombres y una mujer. Esta última sería la médica, quien fue la primera en salir del lugar y a la que capturaron recientemente para que responda por la muerte de Ada Evelyn Ardila Pérez.

“Dejó a la paciente abandonada”, indicó la Fiscalía

La galena fue identificada como El extraño caso de una mujer encontrada muerta en Bello, Antioquia: olor alertó a una vecina. Según lo informado por el ente acusador, “la profesional habría sido contratada para que realizara la intervención de manera clandestina y garantizar la expulsión de 644 gramos de cocaína y marihuana que la víctima, de 38 años, llevaba en su cuerpo”.

Agrega “que el inmueble utilizado como quirófano por Miranda Duarte fue acondicionado con los instrumentos y demás elementos médicos necesarios para el procedimiento; sin embargo, cuando la mujer presentó complicaciones de salud, la médica huyó del lugar y dejó a la paciente abandonada”.

La doctora, capturada en Sabaneta, Antioquia, en una acción conjunta con la Policía Nacional, fue imputada por los delitos de homicidio por dolo eventual y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en calidad de cómplice, cargos que ella no aceptó. La defensa apeló la decisión ante la segunda instancia.

Sobre los otros dos presuntos implicados en el hecho no se dio información al respecto.

