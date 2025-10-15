En vivo
COLOMBIA
"Mi mujer no descansa": el drama que viven padres de familia bogotana muerta en San Andrés

"Mi mujer no descansa": el drama que viven padres de familia bogotana muerta en San Andrés

Orlando Canro les llevaba tinto a su hija y yerno sin esperar que se encontraría con una pesadilla de la cual aún no despierta. Halló a su hija muerta en el piso y a su yerno y nieto "arrunchaditos" sin vida sobre la cama.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 15 de oct, 2025
Así encontraron a familia que murió en San Andrés: “Lo primero que vi fue a ella tirada en el piso”

