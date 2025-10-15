Hallaron cuerpo envuelto en bolsas en un parque infantil en el sur de Bogotá: dan primera hipótesis

Una llamada de alerta que llegó a través de la línea 123 de la Policía Metropolitana de Bogotá alertó un escabroso hallazgo en un parque infantil del barrio Villa Colombia, en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá: el cuerpo sin vida de un hombre envuelto en bolsas negras había sido encontrado en medio del lugar donde habitualmente juegan los niños y pasean las familias.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con el informe oficial de las autoridades, el primer reporte se registró hacia las 9:00 de la mañana del martes 14 de octubre y fue hecho por los vecinos del sector, quienes notaron un olor fuerte y la presencia de una bolsa de gran tamaño abandonada en la zona verde, que no correspondían al tipo de residuos habituales. Al llegar al lugar, los uniformados del CAI más cercano comprobaron que se trataba de un cadáver. El cuerpo estaba envuelto en una sábana y presentaba signos de violencia, según las observaciones preliminares.

El teniente coronel Óscar Chauta, comandante de la Estación de Policía de Bosa, confirmó el hallazgo a Noticias Caracol y explicó las primeras acciones adoptadas por las autoridades. “En las últimas horas y tras un llamado de la ciudadanía a las zonas de atención en el barrio Villa Colombia, hallan un cuerpo sin vida envuelto en una sábana. En estos momentos estamos adelantando las investigaciones de tiempo y lugar con el cuerpo técnico de investigación para esclarecer estos hechos. Invitamos a toda la comunidad a denunciar cualquier situación que altere la tranquilidad y convivencia ciudadana”, señaló el oficial.



La Policía informó que la escena fue inmediatamente acordonada mientras las unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizaron el levantamiento del cuerpo y recogieron las primeras evidencias. El parque fue cerrado por completo durante varias horas mientras se adelantaban los procedimientos forenses. Los investigadores inspeccionaron el lugar, tomaron fotografías, recolectaron elementos materiales probatorios y comenzaron la revisión de las cámaras de seguridad cercanas con el fin de establecer quién o quiénes pudieron haber dejado el cuerpo en ese punto.

Publicidad

Según los primeros reportes, la víctima era un hombre adulto cuya identidad aún no ha sido confirmada. La Policía indicó que avanza en el proceso de identificación y en la búsqueda de información que permita determinar si el cuerpo fue trasladado desde otro punto de la ciudad o si el crimen se cometió en el mismo parque.



Las primeras hipótesis del hallazgo en la localidad de Bosa: "Limpieza"

Habitantes del sector relataron que el cuerpo fue encontrado en un espacio donde suelen jugar los niños. Uno de ellos, entrevistado por el canal local Citytv, bajo reserva de identidad, contó: “Se encontró una bolsa de basura ahí en el parque donde van los niños. Pues nadie sabía que iba a ser una persona. Digamos, yo tengo una mascota y anoche la saqué y se supone que eso está desde ayer o antier ahí botado”.



Los vecinos afirmaron que el hallazgo generó preocupación entre la comunidad, ya que no se había presentado un caso similar en la zona. Algunos residentes se acercaron al perímetro acordonado por la Policía mientras los agentes judiciales realizaban su trabajo. Otro testimonio, también recogido por Citytv y cuya versión no ha sido confirmada por las autoridades, plantea una hipótesis sobre lo ocurrido: “Lo que sucedió fue, al parecer, una limpieza de lo que se llama gente que anda deambulando, gente que anda vendiendo vicio o robando. Estaban como en bolsas. Yo no lo vi porque estaba todo el perímetro trancado, pero sí, así fue”.

Aunque esta versión circula entre algunos habitantes del barrio, la Policía Metropolitana de Bogotá no ha confirmado ninguna hipótesis relacionada con el móvil del crimen. Las autoridades explicaron que la investigación se encuentra en curso y que cualquier conjetura debe ser verificada dentro del proceso judicial.

Publicidad

El teniente coronel Chauta señaló que se adelantan investigaciones “de tiempo y lugar” junto al CTI de la Fiscalía para esclarecer los hechos. Las labores incluyen el análisis de cámaras de seguridad instaladas en las calles aledañas y la recolección de testimonios de vecinos o transeúntes que hayan notado movimientos inusuales durante la noche anterior al hallazgo.

De acuerdo con la información entregada por la Policía, la Fiscalía ya abrió una noticia criminal para establecer las causas de la muerte, la identidad de la víctima y los posibles responsables del caso. Medicina Legal realizará la necropsia correspondiente, que permitirá conocer la manera y el tiempo en que falleció el hombre. El levantamiento del cuerpo se llevó a cabo en la mañana del martes, y tras las diligencias forenses, el parque fue reabierto en horas de la tarde. La Policía y la Fiscalía mantienen la investigación abierta y trabajan en la verificación de los videos de seguridad que puedan aportar indicios sobre los responsables.

LAURA NATHALIA QUINTERO.

NOTICIAS CARACOL DIGITIAL.

