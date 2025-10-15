En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MIGUEL QUINTERO
PACTO HISTÓRICO
ATAQUE ALCALDE CALAMAR
TRUMP
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Hallaron cuerpo envuelto en bolsas en un parque infantil en el sur de Bogotá: dan primera hipótesis

Hallaron cuerpo envuelto en bolsas en un parque infantil en el sur de Bogotá: dan primera hipótesis

Los vecinos del barrio Villa Colombia, en Bosa, reportaron la aparición de bolsas de irregular tamaño dentro del parque y que emitían un extraño olor. Conozca los detalles del caso.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 15 de oct, 2025
Comparta en:
Homicidio en Bogotá
Homicidio en Bogotá
ARCHIVO / REDES SOCIALES

Publicidad

Publicidad

Publicidad