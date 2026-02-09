"Han perdido todo": el grave panorama en Córdoba por inundaciones; hay 40 mil familias afectadas

El departamento de Córdoba vive una emergencia sin precedentes por las graves inundaciones tras el desbordamiento de varios ríos, y se reporta que aún que sigue lloviendo. Más de 40 mil familias han resultado afectadas y varias de ellas han salido de sus viviendas. Los habitantes relatan cómo han perdido todas sus pertenencias mientras el nivel del agua sigue subiendo, y se refugian en albergues temporales.

En zonas rurales y corregimientos como Martinica, en Montería, el panorama es desolador. Sus habitantes se ven obligados a caminar con el agua al pecho o incluso nadar para ponerse a salvo. “La verdad es que es muy preocupante porque hay casas de familias totalmente tapadas, no pudieron rescatar absolutamente nada”, aseguró una de las mujeres afectadas para Noticias Caracol.

El impacto económico para estas familias es total. Muchos han visto cómo el esfuerzo de años desaparece bajo el lodo. "Aquí la mayoría de la población ha perdido todo lo que es ventilador, sus televisores, sus neveras”, relató otro de los damnificados.



A la pérdida de bienes materiales se suma una creciente preocupación por la salud pública. Según los testimonios recopilados, ya se presentan casos de gripa y afecciones estomacales entre los evacuados. Mientras algunos han logrado refugiarse con familiares, otros dependen totalmente de los albergues dispuestos por las autoridades.



Así huyen de sus hogares por las lluvias en Córdoba

En el corregimiento de Martinica, la evacuación ha sido masiva. Daza, habitante de la zona, explica que “la población en su totalidad que tenemos aquí en Martinica, que es aproximadamente 350 familias, ha salido al 80% de ellas”. Las familias abandonan sus hogares caminando entre aguas turbias para llegar a alguno de los 17 albergues habilitados por la Alcaldía de Montería y la Gobernación de Córdoba.



En estos refugios, la asistencia humanitaria ha comenzado a llegar. Una de las mujeres afectadas, quien llegó sin nada, expresó su alivio al recibir ayuda básica: “Nos han traído la colchoneta, por ejemplo la sábana, útiles de aseo... muy agradecida porque uno aquí pues yo como llegué sin nada y ahora gracias a Dios yo tengo que ponerme”.

La emergencia no se limita a las zonas rurales. En el casco urbano de Montería, 13 barrios han sido evacuados, siendo Vallejo y Dorado dos de los sectores más golpeados. Asimismo, el aumento del nivel del río Sinú ha inundado comunidades en los municipios de Cereté, San Pelayo y Lorica.

Un habitante de San Pelayo resume el sentimiento de pérdida que embarga a la región: “Es duro dejar sus cosas y uno regresar y no encontrar nada, con tanto sacrificio que uno consigue las cosas, es duro pero lo primordial es la vida”.

Además de las viviendas, la infraestructura vial ha sufrido daños importantes. En la vía que comunica a Montería con Arboletes (Antioquia), un puente colapsó parcialmente, lo que mantiene el paso restringido y dificulta la movilidad en la zona. Por ahora, los cordobeses permanecen en alerta máxima, a la espera de que los niveles del agua bajen para intentar reconstruir sus vidas.

*Con reportería de Esteban Bejarano de Noticias Caracol

