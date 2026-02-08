Pico y placa en Bucaramanga del 9 al sábado 14 de febrero: restricciones por día según la norma

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga mantiene vigente la rotación del pico y placa para este primer trimestre de 2026. Con el fin de mejorar la movilidad en la 'Ciudad Bonita', los conductores deben estar atentos a los dígitos que tienen restricción de circulación durante la segunda semana de febrero. De acuerdo con el calendario oficial establecido para el periodo de enero a marzo, la medida aplica para vehículos particulares de lunes a viernes en jornada continua y los sábados en horario especial.
Calendario de restricciones: del 9 al 14 de febrero
Para la semana comprendida entre el lunes 9 y el sábado 14 de febrero, la rotación de placas según el último dígito del automotor funcionará de la siguiente manera:
- Lunes 9 de febrero: placas terminadas en 1 y 2.
- Martes 10 de febrero: placas terminadas en 3 y 4.
- Miércoles 11 de febrero: placas terminadas en 5 y 6.
- Jueves 12 de febrero: placas terminadas en 7 y 8.
- Viernes 13 de febrero: placas terminadas en 9 y 0.
- Sábado 14 de febrero: placas terminadas en 1 y 2.
Horarios de la medida
Es fundamental que los ciudadanos tengan presentes los horarios en los que rige la prohibición para evitar sanciones económicas o la inmovilización del vehículo:
|Días
|Horario de Restricción
|Lunes a Viernes
|6:00 a.m. a 8:00 p.m.
|Sábados
|9:00 a.m. a 1:00 p.m.
El incumplimiento del pico y placa puede acarrear sanciones económicas que superan los $712.000, además de la inmovilización del vehículo, lo que implica costos adicionales por grúa y patios. No obstante, algunos automotores están exentos de la restricción, como los vehículos eléctricos e híbridos, los de servicios de emergencia, transporte escolar y aquellos destinados al traslado de pacientes o insumos médicos.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.
NOTICIAS CARACOL DIGITAL