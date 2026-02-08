En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Pico y placa en Bucaramanga del 9 al sábado 14 de febrero: restricciones por día según la norma

Pico y placa en Bucaramanga del 9 al sábado 14 de febrero: restricciones por día según la norma

Tome nota: estas serán las restricciones de pico y placa para este 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de febrero en la capital santandereana.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 8 de feb, 2026
Editado por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Pico y placa Bucaramanga
Getty Images/ Dirección de Tránsito de Bucaramanga

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga mantiene vigente la rotación del pico y placa para este primer trimestre de 2026. Con el fin de mejorar la movilidad en la 'Ciudad Bonita', los conductores deben estar atentos a los dígitos que tienen restricción de circulación durante la segunda semana de febrero. De acuerdo con el calendario oficial establecido para el periodo de enero a marzo, la medida aplica para vehículos particulares de lunes a viernes en jornada continua y los sábados en horario especial.

Calendario de restricciones: del 9 al 14 de febrero

Para la semana comprendida entre el lunes 9 y el sábado 14 de febrero, la rotación de placas según el último dígito del automotor funcionará de la siguiente manera:

  • Lunes 9 de febrero: placas terminadas en 1 y 2.
  • Martes 10 de febrero: placas terminadas en 3 y 4.
  • Miércoles 11 de febrero: placas terminadas en 5 y 6.
  • Jueves 12 de febrero: placas terminadas en 7 y 8.
  • Viernes 13 de febrero: placas terminadas en 9 y 0.
  • Sábado 14 de febrero: placas terminadas en 1 y 2.

Horarios de la medida

Es fundamental que los ciudadanos tengan presentes los horarios en los que rige la prohibición para evitar sanciones económicas o la inmovilización del vehículo:

DíasHorario de Restricción
Lunes a Viernes6:00 a.m. a 8:00 p.m.
Sábados9:00 a.m. a 1:00 p.m.

El incumplimiento del pico y placa puede acarrear sanciones económicas que superan los $712.000, además de la inmovilización del vehículo, lo que implica costos adicionales por grúa y patios. No obstante, algunos automotores están exentos de la restricción, como los vehículos eléctricos e híbridos, los de servicios de emergencia, transporte escolar y aquellos destinados al traslado de pacientes o insumos médicos.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

