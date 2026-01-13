El ministro de justicia encargado, Andrés Idárraga, denunció que ha estado siendo espiado con el software ilegal Pegasus. El seguimiento, aseguró, no solo fue contra él, también contra su familia, “en especial mis hijas”, y dio detalles de quién podría estar detrás de esas interceptaciones ilegales y el porqué de las mismas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La infiltración, señaló, “habría sido ordenada desde el Ministerio de Defensa, utilizando gastos reservados y estructuras de contrainteligencia del Estado (del Ejército) para perseguir a quien adelanta investigaciones por corrupción”.

Señaló que “un informe forense confirmó que Pegasus fue usado ilegalmente para espiarme junto a mi familia” y “estaban armando una campaña de desprestigio en mi contra por la información que venía recibiendo sobre diversos casos de corrupción (de todo nivel y tipo) al interior de las Fuerzas Militares”.



Minjusticia (e), Andrés Idárraga, habla de quién habría ordenado espiarlo a él y a su familia 👉 https://t.co/Wmd1SYBiJB pic.twitter.com/4VYCOymOOl — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 13, 2026

Publicidad

Las interceptaciones con Pegasus presuntamente iniciaron desde agosto

Andrés Idárraga detalló en Noticias Caracol que se detectó que en “8.742 veces, entre el mes de agosto y noviembre, infiltraron mi celular”.

Sobre la persona que estaría detrás de esas interceptaciones, expresó que “hay un sargento viceprimero que estuvo al frente de impartir estas órdenes, eso ya está en comunicación del ministro de Defensa”, Pedro Sánchez.

Publicidad

Aclaró que la interceptación “no necesariamente viene (fue ordenada por) del Ministerio de Defensa”, pero sí se originó desde ahí.

De acuerdo con el análisis forense que ya tiene el ministro de Justicia encargado, se pudo establecer que utilizaron el software Pegasus en su celular: “Me activaron la cámara y el micrófono124 veces, me utilizaron el celular para descargar 2,3 gigas de información de manera ilegal y adicional a esto fueron más de 1.740 veces las que tuvo ataques mi celular”.

Andrés Idárraga señaló que accedieron a “información privada y denuncias anticorrupción que hemos venido denunciando”.

Insistió que “se vino una orden desde el Ministerio de Defensa para utilizar recursos públicos para perseguirme a mí y a mi familia, buscando supuestamente las fuentes que estaba dándome los elementos necesarios para destapar grandes escándalos de corrupción del sector defensa”.

Publicidad

“Las informaciones que me estaban llegando, para que sepan ustedes, tenían que ver con gastos reservados, irregularidades de gastos reservados, posibles vínculos de estructuras armadas con miembros de la fuerza pública, pérdida de material de intendencia, munición y armamento de distintos lugares de Colombia, de batallones de Indumil, posibles redes de corrupción al interior de sanidad militar, entre otras cosas que conllevaron seguramente a la alerta de estas personas que terminaron ordenando mis seguimientos, reitero, de manera ilegal y a mi familia”, precisó.

El ministro resaltó que “científicamente está probado que fue Pegasus, ahora queremos saber quién dio la orden”.

Publicidad

Por lo anterior, informó que interpuso una “denuncia penal contra persona indeterminada por la violación de mi privacidad, por el ataque a mi familia”, lo cual ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Espero que en esta oportunidad, la Fiscalía General de la Nación vaya a fondo y esclarezca todos los elementos que llevaron a esta situación de contrainteligencia soportada en mí contra, en contra de mi privacidad, en contra de los denunciantes de corrupción de este país”, subrayó.



¿Qué es Pegasus?

Según denunció el presidente Gustavo Petro, en septiembre de 2024, se trata de un software de espionaje adquirido en el gobierno de Iván Duque a una empresa en Israel por un valor de 11 millones de dólares. Sin embargo, el entonces mandatario no tenía conocimiento de esa compra, de acuerdo con lo informado por funcionarios del gobierno estadounidense al embajador Daniel García-Peña. (Lea también: EE. UU. le confirmó a embajador de Colombia que sí financió compra de Pegasus)

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co