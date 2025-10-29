En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
HURACÁN MELISSA
SICARIATO EN BOGOTÁ
DESPLIEGUE DE EE. UU. EN CARIBE
LAURA GALLEGO
JAMES RODRÍGUEZ
COLOMBIA FEMENINA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Movistar recibió millonaria multa de la SIC por hacer llamadas sin autorización ¿de qué se trata?

Movistar recibió millonaria multa de la SIC por hacer llamadas sin autorización ¿de qué se trata?

La compañía deberá pagarle a la Superintendencia de Industria y Comercio una suma de 670 millones de pesos.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 29 de oct, 2025
Comparta en:
Movistar Colombia
La entidad habría incumplido la normativa al llamar a clientes de otras empresas de telecomunicaciones para ofrecerles planes sin autorización expresa. -
Foto: movistar y archivo

Publicidad

Publicidad

Publicidad