Movistar aclaró a usuarios qué pasará tras la compra por parte de Millicom, matriz de Tigo

Los operadores de telefonía Movistar y Tigo informaron a sus usuarios sobre su integración de estructuras comerciales. Millicom, matriz de Tigo, adquirió el 67,5% de Colombia Telecomunicaciones (Movistar). Algunos usuarios de Movistar continúan preguntándose qué pasará con ellos o si habrá algún cambio. La entidad emitió un comunicado en las últimas horas donde aclaró dichas dudas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



¿Qué pasará con los usuarios de Movistar tras la integración con Tigo?

La compañía dio un parte de tranquilidad a todos sus usuarios, pues aclaró que, al menos durante esta primera etapa, no habrá modificaciones en sus contratos, servicios, tarifas ni canales de atención. En pocas palabras, cada cliente seguirá recibiendo de la misma forma su facturación, usando los mismos puntos de servicio y accediendo a los mismos canales de atención.

Esto dijo la empresa: "Tigo y Movistar informan a sus usuarios que han integrado sus estructuras comerciales, tras haber obtenido las aprobaciones regulatorias respectivas. Por lo anterior, a partir de la fecha Movistar hace parte del grupo Millicom. El cambio anterior no afecta los servicios de los usuarios de MOVISTAR ni sus derechos bajo la legislación colombiana".



Movistar hace parte del grupo Millicom, esto no afecta tus servicios. 💙 Podrás seguir gestionando tus servicios, pagos y canales de atención exactamente como lo haces hoy. Más en https://t.co/UpDLAzbfau pic.twitter.com/0m8t1lQ4mE — Movistar Colombia (@MovistarCo) February 13, 2026

Publicidad

Tigo asumió el control de Movistar desde el 4 de febrero de 2026

La toma de control por parte de Tigo a Movistar implica varios cambios a nivel corporativo. Desde nuevas decisiones administrativas, alineación de procesos y hasta un reordenamiento técnico que busca unificar criterios bajo el modelo de gestión de Millicom. No obstante, Movistar aclara que todo esto se llevará a cabo bajo supervisión regulatoria, todo con el objeto de evitar cualquier alteración en los servicios prestados a sus clientes.

Con esta operación, Millicom consolida un bloque Tigo–Movistar que pasa a manejar más de 41 millones de líneas móviles, quedando prácticamente a la par de Claro, actual líder del mercado en Colombia. Por su parte, Millicom explicó que busca acelerar el despliegue de fibra óptica y redes 5G, esperando crear un operador mucho más solido.



¿Desaparecerá Movistar para unificarse bajo Tigo?

Por ahora, la respuesta es no. Millicom informó que ambas marcas seguirán operando de manera independiente, al menos mientras se surten los trámites regulatorios necesarios. La convergencia comercial está en marcha, pero la integración de marca es un proceso distinto que podría tardar más tiempo y depender de nuevas evaluaciones del mercado y las autoridades.

Publicidad

Así las cosas, la indicación sigue siendo la misma: no adelantar trámites, cambiar SIM, actualizar contratos ni modificar sus planes. Todo seguirá operando de la misma forma y cualquier cambio será notificado con anticipación.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL