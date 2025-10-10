En vivo
COLOMBIA  / Mortal accidente en vía de Tumaco, Nariño: por lo menos cinco personas fallecieron

Mortal accidente en vía de Tumaco, Nariño: por lo menos cinco personas fallecieron

El siniestro se produjo por el choque de una van de servicio público con un furgón. Se desconoce el número de heridos y las causas del accidente.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 10 de oct, 2025
Mortal accidente en vía de Tumaco, Nariño
Captura de pantalla de redes sociales

