Mortal accidente en vía de Tumaco, Nariño: por lo menos cinco personas fallecieron

Un fatal accidente de tránsito se reportó en la vía que conduce al municipio de Tumaco con Pasto, en Nariño, en el sector de La Espriella, en la mañana de este viernes 10 de octubre.

Aunque se dice que siete personas fallecieron en el siniestro vial, las autoridades por el momento han confirmado cinco víctimas fatales y un número no determinado de heridos. (Lea también: Momento exacto en que conductora en Bogotá arrolló a varios manifestantes en marchas pro Palestina)



¿Cómo se produjo el accidente en la vía de Tumaco?

Según declaraciones que ofreció el secretario de Gobierno de Nariño, Fredy Gámez, se produjo “un lamentable accidente vehicular, que se presenta entre los buses que se denominan las tumaqueñas con un camión”. La van se dirigía a La Guayacana, localidad de Tumaco.

“Hasta el momento el reporte que nos da la secretaria de Tránsito son tres personas que han fallecido. Hay un reporte extra que dicen que son siete personas las que han fallecido”, pero es algo que no se ha corroborado, señaló. Poco después, se informó sobre cinco muertos.



Mónica Riasco, secretaria de Tránsito de Tumaco, indicó que una de las víctimas fatales del accidente en la vía de Tumaco es el conductor del vehículo de servicio público.

El secretario Gámez agregó que “hay varias personas heridas, no se conoce el número determinado”.



Sobre las causas del accidente, el funcionario recordó que el sitio donde se produjo “es una recta que se conduce a velocidades altas, posiblemente sea una situación similar porque en esta parte de la vía suelen pasar colisiones de este tipo. La colisión fue muy fuerte de acuerdo con las imágenes” que circulan en redes sociales.

“Lo que se daría por percepción es que haya un exceso de velocidad”, añadió.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co