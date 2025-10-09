Momento exacto en que conductora en Bogotá arrolló a varios manifestantes en marchas pro Palestina

Una cámara de seguridad captó el momento en que una conductora arrolló a un grupo de manifestantes que el pasado martes 7 de octubre hizo parte de las marchas pro Palestina, que exigían el final de la guerra entre Israel y Hamás, que deja cerca de 70 mil muertos en Gaza.

Según el Distrito, ese día salieron a por lo menos 4.500 personas desde 15 puntos distintos de Bogotá.

“Si bien la gran mayoría de las personas que participaron en la jornada lo hicieron de manera pacífica, durante la misma se presentaron bloqueos viales, agresiones a una iglesia cristiana, a establecimientos de comercio, a mobiliario público, a buses zonales y troncales”, señaló Gustavo Quintero, secretario de Gobierno distrital.



¿Qué se ve en el video de la conductora que arrolló a varias personas?

El secretario Quintero detalló que, en total, 12 personas presentaron algún tipo de afectación física, “9 de ellas a causa de un incidente vial en el centro de la ciudad”, aunque posteriormente el número de víctimas se redujo a ocho.



En el video que salió a la luz, se ve una camioneta gris parqueada, en la calle 19 con carrera 9, centro de la capital colombiana.

Algunas personas, extendiendo una bandera de Colombia, impiden el avance de los vehículos. Justo en el momento en que un joven con bicicleta avanza junto a otro ciudadano, el vehículo emprende marcha y los arrolla en una curva, arrastrando a otras personas del lugar.



Varias personas corren al auxilio de los heridos y la camioneta queda detenida en el sitio. Dos de los lesionados no permitieron la atención médica y las otras seis fueron trasladadas a centros asistenciales, según informó la Secretaría de Salud.

El secretario de Gobierno manifestó que “cuando hubo amenazas o acciones en contra de la integridad de las personas actuamos de manera inmediata restableciendo el orden y respetando los derechos de todos, tanto de quienes se manifiestan como de quienes no lo hacen. Respetamos y acompañamos la protesta social cuando es pacífica, pero rechazamos las acciones violentas y las afectaciones a la ciudadanía”.

En Bogotá se investiga un hecho en el que una mujer arrolló, al parecer accidentalmente, a varios manifestantes el martes 7 de octubre, cuando participaban en una marcha pro Palestina en el centro de la ciudad. ¿Qué dice el Distrito?



¿Qué pasó con la conductora?

Noticias Caracol conoció que la mujer, al parecer, se puso nerviosa por la movilización y habría cometido un error cuando tenía el vehículo detenido. Accidentalmente lo puso a andar, señala la investigación.

Se abrió una indagación preliminar por parte de la Fiscalía General de la Nación. La conductora ya se presentó ante las autoridades y puede haber una segunda audiencia a la que citarían a la señalada y los lesionados para entablar una conciliación entre las partes.

