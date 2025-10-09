En vivo
BOGOTÁ / Momento exacto en que conductora en Bogotá arrolló a varios manifestantes en marchas pro Palestina

Momento exacto en que conductora en Bogotá arrolló a varios manifestantes en marchas pro Palestina

Los hechos se registraron el pasado 7 de octubre, en el centro de la ciudad. Por lo menos ocho personas resultaron lesionadas. ¿Qué pasó con la mujer que los atropelló?

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 9 de oct, 2025
Momento exacto en que conductora en Bogotá arrolló a varios manifestantes en marchas pro Palestina
Captura de pantalla

