Moteros señalados de causar accidente en Sibaté dieron la cara, pero no había fiscal

Hasta la URI de Soacha llegaron los moteros señalados de causar el accidente en el que murió Karen Martínez. Pese a que ellos tenían la intención de presentarse ante las autoridades, no había fiscal de turno y deberán volver en los próximos días.

¿Qué dice la defensa de los presuntos responsables del accidente?

Óscar Villamarín, abogado defensor de cuatro moteros involucrados en el accidente, señaló que “lo que comentan nuestros representados es que ellos sí esperaron a la ambulancia, ellos intentaron llamar, ellos no se dieron a la fuga. Nosotros representamos a cuatro de estos moteros. Tres que fueron los primeros que pasaron en el video y el cuarto que estuvo ahí presente, pero él en ningún momento tuvo el accidente y es lo que veníamos a aclarar a la Fiscalía”.

Villamarín también recalcó que la diligencia no se puede llevar a cabo porque “en este momento no hay fiscal asignado, solamente está el investigador del CTI, razón por la cual no nos pudo atender”.

¿Cómo sucedió el accidente?

Karen Martínez y su amiga, que conducía una pequeña motocicleta, fueron arrolladas por unos moteros. Dos de los responsables cayeron sobre la vía y, pese a estar lesionados, tomaron sus motos, verificaron los daños, se quedaron algunos minutos en el sitio, hablaron entre ellos y luego huyeron.

Noticias Caracol habló con el padre de la víctima.

“Ella había ahorrado para tener su moto porque sí le apasionaba el tema de las motos. Quería ingresar a un grupo y estaba muy juiciosa ahorrando para su moto, pero desgraciadamente los mismos moteros hicieron esto y no sé qué ejemplo le estarán dando a sus mismos compañeros”, contó Andrés Martínez, papá de la mujer muerta.

La familia de Karen Martínez pide que se haga justicia: “Ver que le hicieron eso a un propio compañero, un propio motero y salir huyendo no creo que sea de personas leales, de que cuiden su gremio, que den un ejemplo para ellos mismos”.

La joven que conducía la motocicleta se encuentra hospitalizada en cuidados intensivos y su pronóstico es reservado.

