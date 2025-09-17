Motín en estación de Policía de Funza, Cundinamarca, deja al menos cinco personas muertas: detalles

En la noche del martes 16 de septiembre, las autoridades de Funza, Cundinamarca, reportaron un motín que terminó en tragedia, pues cinco personas fallecieron en los hechos y siete más se encuentran hospitalizadas.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó a través de sus redes sociales detalles sobre lo sucedido: “Anoche se presentó un incidente en la estación de Policía del municipio de Funza, donde personas privadas de la libertad, aparentemente, quemaron colchones e iniciaron un incendio. Los Bomberos Cundinamarca atienden la situación de manera inmediata, evacuan a tres de los internos, quienes salen por sus propios medios y son remitidos a los hospitales de la zona”.

Agregó el gobernador que “horas después del incidente, otros internos son remitidos a hospitales por manifestar también malestares respiratorios. Estos son llevados a diferentes centros hospitalarios donde algunos de ellos fallecen. En total, son cinco los fallecidos a esta hora. La información entregada por Bomberos indica que no presentaban quemaduras. En este momento, siete personas más están en observación en los centros de salud, en espera de su evolución. Hemos dado instrucción a la Policía Metropolitana de la Sabana y solicitado a la Fiscalía General de la Nación dar inicio a la investigación que permita determinar las causas de este trágico hecho.”.



Noticias Caracol habló con el general en retiro Luis Fernando Navarro, secretario de Gobierno de Cundinamarca, quien también entregó detalles que ocurrieron previos a lo sucedido: “A las 3:00 de la tarde se produjo una pelea entre los internos. Esta pelea inmediatamente fue atendida por la Policía. Uno de ellos tenía una herida leve en la mano y fue atendido en centro de salud de la zona. Posteriormente, a las 7:00 de la noche, se produjo una conflagración. Esta conflagración, originada por las mismas personas privadas de la libertad que se encontraban ahí produce afectaciones por inhalación de humo, producto del incendio que originaron”.

Una vez generado el incendio, indicó el secretario, “fue atendido inmediatamente por bomberos y paramédicos. Tres de ellos zona atendidos de manera inmediata, que eran los que más presentaban afectación en los puestos de salud de la zona y, por medidas preventivas, la Policía trasladó a unos de ellos a la estación de Subachoque y a otros a Puente Piedra”.

Sobre la 1:00 de la mañana de este miércoles, narró el funcionario, los detenidos “comenzaron a sentirse mal y fueron trasladados de inmediato a puestos de salud de la zona, donde, desafortunadamente, hubo cinco fallecidos. Hay siete que se encuentran en cuidados intensivos recibiendo atención médica en Facatativá”.

En cuanto a los policías de la estación de Funza, el secretario sostuvo que “no tuvieron ningún inconveniente. No hay personal de la Policía lesionado porque la situación inicial de riña y posterior incendio se atendió de manera rápida y oportuna por la Policía Nacional y por los bomberos del mismo municipio”.