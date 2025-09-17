En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
SENTENCIA DE LA JEP
PARO EN BOGOTÁ
MEDELLÍN
CHARLIE KIRK
DAYRO MORENO, 40 AÑOS
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Motín en estación de Policía de Funza, Cundinamarca, deja al menos cinco personas muertas: detalles

Motín en estación de Policía de Funza, Cundinamarca, deja al menos cinco personas muertas: detalles

Personas recluidas en el lugar, al parecer, quemaron colchones e iniciaron un incendio. Los fallecidos no presentaban quemaduras.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: septiembre 17, 2025 07:09 a. m.
Comparta en:
Fuga de presos en Funza, Cundinamarca, deja al menos cinco personas muertas: detalles
Siete personas fueron hospitalizadas -
Noticias Caracol

Publicidad

Publicidad

Publicidad