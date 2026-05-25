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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Tragedia en Girón, Santander y la primera hipótesis del doble crimen que dejó dos jóvenes muertas

Tragedia en Girón, Santander y la primera hipótesis del doble crimen que dejó dos jóvenes muertas

Nicole Cristina Amaya Díaz y Karen Valentina Vega Peralta, ambas de 20 años, fueron las víctimas de estos hechos. Una relación sentimental es la pista que siguen las autoridades.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 25 de may, 2026
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Tragedia en Girón, Santander y la primera hipótesis del doble crimen que dejó dos jóvenes muertas
Doble homicidio en Girón, Santander -
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Las autoridades en Girón, Santander, se encuentran tras la pista de los señalados asesinos de las jóvenes de 20 años Nicole Cristina Amaya Díaz y Karen Valentina Vega Peralta, quienes fueron víctimas de sicarios con armas de fuego en la madrugada del domingo 24 de mayo.

De acuerdo con las autoridades, las dos mujeres fueron interceptadas, en el sector de San Antonio de Carrizal, por sujetos que iban a bordo de una motocicleta y estos les dispararon. Una de las víctimas murió en el lugar, mientras que la otra fue llevada a un centro asistencial, donde, lamentablemente, también perdió la vida.

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El general William Quintero, comandante de la Policía de Bucaramanga, dio detalles de lo sucedido y en qué van las investigaciones del caso. “El día de hoy (domingo 24), aproximadamente a las 2:20 de la madrugada, se presentó un hecho lamentable, donde fueron asesinadas dos mujeres en el municipio de Girón. De acuerdo con las labores investigativas realizadas por nuestra Policía Judicial, estas personas se encontraban departiendo con varios amigos en ese municipio, salieron aproximadamente a las 2:00 de la mañana hacia un apartamento y posteriormente en ese recorrido fueron seguidas por dos sujetos, que se movilizaban en moto, y uno de ellos disparó contra la humanidad de estas mujeres, ocasionándole la muerte a una de ellas en el lugar de los hechos y la otra perdió la vida en un centro asistencial por la gravedad de las heridas”, mencionó el comandante.

Una relación sentimental, la pista de las autoridades en Girón, Santander

El general Quintero también reveló cuál es la primera hipótesis que hay en torno a este crimen: “De acuerdo con el trabajo investigativo que hizo nuestra Policía Judicial, también se logró determinar que una de estas mujeres tenía una relación sentimental con un sujeto que se dedicaba al tráfico de estupefacientes en establecimientos nocturnos del municipio y que pertenecería a una estructura de crimen organizado que delinque en el área metropolitana de Bucaramanga”.

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Finalmente, el comandante dijo que “la Policía Metropolitana de Bucaramanga dispuso de un grupo especial de nuestra Policía Judicial e inteligencia, bajo la articulación y liderazgo de la Fiscalía y el CTI para dar con la ubicación, judicialización y captura de los responsables de estos hechos. Solicitamos a la Alcaldía de Girón el pago de una recompensa que nos ayude a dar con información importante para esclarecer estos hechos”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

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