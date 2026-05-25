Trámite para matricular vehículos en Bogotá ahora sería más rápido con este nuevo servicio

La matrícula de vehículos en Bogotá ahora contará con una herramienta adicional para quienes adelantan este trámite por primera vez. La Ventanilla Única de Servicios comenzó a ofrecer acompañamiento en la liquidación del impuesto vehicular dentro del mismo proceso de registro, una medida que busca simplificar uno de los pasos que más dudas genera entre los ciudadanos.

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Con este ajuste, las personas que realizan la preasignación de placa en cualquiera de las sedes habilitadas podrán solicitar apoyo para calcular el valor correspondiente al impuesto del vehículo. De esta manera, ya no será necesario buscar orientación externa o realizar consultas por separado para completar este requisito.

La iniciativa, de acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, pretende reducir tiempos de espera y evitar errores frecuentes relacionados con la liquidación y el pago del impuesto, especialmente en usuarios que realizan el trámite por primera vez.



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Uno de los puntos que más inquietudes genera entre quienes compran vehículo es precisamente el impuesto vehicular. Por esta razón, la Ventanilla Única decidió incorporar el acompañamiento dentro de la atención presencial para que el usuario pueda resolver dudas en el mismo momento y evitar inconsistencias en la información suministrada.

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Así funciona el nuevo apoyo para la liquidación del impuesto vehicular

El procedimiento inicia cuando el ciudadano acude a uno de los puntos de atención de la Ventanilla Única de Servicios para adelantar la matrícula del vehículo y la preasignación de la placa.

Durante la atención, el usuario puede pedir al analista encargado que realice la liquidación del impuesto vehicular. El funcionario entrega el recibo correspondiente y, posteriormente, el pago puede efectuarse directamente en las entidades bancarias que operan dentro de la misma sede.

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Con este modelo, el proceso queda centralizado en un solo lugar; es decir, la persona puede adelantar la solicitud, recibir orientación sobre el impuesto y efectuar el pago sin necesidad de desplazarse a otras oficinas o ingresar a plataformas externas.

Actualmente, Bogotá cuenta con 19 sedes de atención presencial de la Ventanilla Única de Servicios, donde se pueden realizar distintos trámites relacionados con tránsito y transporte.



¿Qué beneficios tendría este cambio para los usuarios?

De acuerdo con la información entregada por la entidad, uno de los principales objetivos es optimizar el tiempo invertido por los ciudadanos durante el trámite. Entre los beneficios que destacan se encuentran:



La posibilidad de realizar varios pasos en una sola visita, evitando desplazamientos adicionales

Disminuir errores en la liquidación del impuesto, ya que el acompañamiento se realiza directamente por el personal.

La facilidad de pago dentro de las mismas instalaciones, lo que permite avanzar de manera continua.

Requisitos para matricular un vehículo en Bogotá

Además del pago del impuesto vehicular, las personas interesadas en matricular un vehículo deben cumplir con varios requisitos establecidos por las autoridades de tránsito.



Estar inscrito previamente en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Tener al día las obligaciones tributarias del vehículo y contar con el SOAT activo.

No registrar comparendos o sanciones pendientes por pagar.

Cancelar los costos del trámite directamente en la Ventanilla Única de Servicios.

En caso de personas jurídicas, la empresa debe aparecer registrada en el RUES.

Si el trámite lo realiza un tercero, deberá presentar una autorización o poder debidamente firmado.

Documentos exigidos para completar la matrícula

Las autoridades también exigen la presentación de varios documentos para formalizar el registro del vehículo.



Formato de solicitud completamente diligenciado, el cual puede descargarse previamente.

Documento de identificación válido, como cédula de ciudadanía, pasaporte o Permiso por Protección Temporal (PPT).

Improntas correspondientes al motor, chasis, número VIN u otros datos de identificación del vehículo.

Factura de compra o documento que certifique la adquisición del automotor.

Certificación ambiental, únicamente en los casos en los que sea requerida.

Soporte de importación, si se trata de un vehículo ingresado desde otro país.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co