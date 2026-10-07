Mujer de 72 años murió tras emergencia por fuertes lluvias en Fusagasugá: gobernación anunció apoyo

Una emergencia registrada durante la madrugada de este miércoles 7 de octubre en Fusagasugá, Cundinamarca, dejó una mujer de 72 años fallecida y otras dos personas rescatadas, luego de que las fuertes lluvias provocaran un represamiento de agua que afectó una vivienda en el sector La Cañada, barrio Marsella.



La víctima fue identificada como Luz Marina Ospina Poveda, quien fue reportada como desaparecida durante la emergencia. Posteriormente, su cuerpo fue localizado a las 7:39 a.m. en inmediaciones de la quebrada Manila, en el sector El Capri.

Ante lo ocurrido, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, anunció que la Administración Departamental acompañará a la familia de la mujer.

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“Desde la Gobernación de Cundinamarca acompañaremos a su familia y, una vez la Alcaldía de Fusagasugá adelante la caracterización de las afectaciones y la evaluación de los daños, apoyaremos de manera subsidiaria la búsqueda de soluciones para la atención integral de esta familia”, afirmó el mandatario.



De acuerdo con la información entregada por la Gobernación, las lluvias provocaron el taponamiento de rejillas y el colapso de la red de alcantarillado. Esta situación generó un represamiento de agua que ingresó por la parte posterior del conjunto La Cañada y terminó afectando una vivienda.



En el inmueble se encontraban tres personas. Una joven de 20 años y un niño de seis años fueron rescatados, mientras que Luz Marina Ospina fue reportada como desaparecida. Tras conocerse la situación, las autoridades activaron el Puesto de Mando Unificado y la estrategia de búsqueda y rescate para localizar a la mujer. Finalmente, su cuerpo fue encontrado en inmediaciones de la quebrada Manila.



Lluvias también generaron emergencias en otros municipios

La emergencia por las lluvias no se limitó a Fusagasugá. En el municipio se reportaron inundaciones en otros cinco barrios, con tres viviendas afectadas hasta el momento. También se registraron encharcamientos en la zona del hospital y caída de árboles en la vía que comunica a Fusagasugá con Pasca.

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La Alcaldía, los organismos de respuesta y la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca (UAEGRD) mantienen la atención de la emergencia y adelantan la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades.

En Cajicá también se presentaron inundaciones en diferentes sectores. Mientras tanto, en Gachancipá resultaron afectadas dos viviendas: una ubicada en la vereda San Martín y otra en Santa Ana. En Sopó, las lluvias provocaron inundaciones en el Centro Comercial Outlet.

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La UAEGRD coordina la respuesta con las autoridades municipales y los organismos de socorro, además de mantener el seguimiento a las condiciones meteorológicas en Cundinamarca.

Autoridades mantienen recomendaciones por temporada de lluvias

La UAEGRD recordó que la presencia de condiciones asociadas al fenómeno de El Niño no significa que dejen de registrarse lluvias en el departamento.

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Colombia atraviesa actualmente la segunda temporada de lluvias del año, periodo que suele alcanzar sus mayores volúmenes durante octubre y noviembre, especialmente en las regiones Andina y Caribe.

Durante esta temporada pueden presentarse episodios puntuales de lluvias fuertes, tormentas eléctricas, crecientes súbitas, inundaciones y movimientos en masa.

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Ante estas condiciones, la Unidad recomendó consultar los canales oficiales, evitar las zonas de riesgo durante precipitaciones intensas, no intentar cruzar corrientes de agua y reportar oportunamente cualquier situación que pueda poner en peligro a las personas o la infraestructura.