Cúcuta, en Norte de Santander, y Curumaní, en Cesar, han sido las dos poblaciones que han sufrido los ataques más recientes con drones, que grupos terroristas lanzaron para atentar contra la Fuerza Pública. (Lea también: Por lo menos 12 explosivos lanzaron con drones en Cúcuta y Curumaní: más de 60 viviendas afectadas)



Las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y el Eln serían los grupos delincuenciales que más están utilizando en este momento las aeronaves no tripuladas, sin importarles que causen daños a la población civil. “El zumbido permanente de los drones en las zonas en donde se usan genera un daño psicológico muy serio porque la gente vive con miedo”, asegura la defensora del Pueblo, Iris Marín.

Según un documento del Ministerio de Defensa compartido con la AFP, Colombia ha registrado 358 ataques con drones cargados con explosivos entre enero y noviembre de 2026. La mayoría de los hechos se concentran Cauca, Norte de Santander, Valle del Cauca, Chocó, Nariño y Antioquia. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) es la que acumula más ataques de este tipo, con 157; le sigue, con 102 ataques, la disidencia liderada por Iván Mordisco. (Lea también: ¿Quién era el soldado que murió tras ataque con explosivos contra batallón en el Cesar?)



Cronología de los ataques con drones en Colombia

Esta práctica sanguinaria arrancó en el año 2019. “Era muy ensayo-error; es decir, transportaban cargas pequeñas, paquetes explosivos, granadas. Entonces lo que sucedió del 2019 al 2022, que era ensayo-error, pasa de 2023 a 2025, donde hay una masificación. Tenía capacidad de transportar no solamente una granada, sino varias. Ahora, con la tercera generación de drones, por primera vez tenemos un dron tipo kamikaze que utiliza una fibra óptica y no sirve el sistema antidrón simplemente porque no ve la granada”, explica Saulo Alexánder Lizarazo, analista de seguridad y ex jefe antiexplosivos de la Policía.

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Señala que son los menores de edad en los grupos terroristas los que se encargan de armarlos y operarlos y “cuando definitivamente los tiempos dan para que se compren escudos antidrones o inhibidores de frecuencia, ya lo que está haciendo es que el enemigo, el terrorista, está abandonando la radiofrecuencia y está utilizando fibra óptica para que la contramedida no funcione”.



Al ser consultado de dónde comprando los grupos terroristas estos drones, el experto indicó que en “las plataformas en línea y la fácil adquisición por parte de terceros que finalmente le terminan entregando a los grupos terroristas, es la principal modalidad. Pero también está acompañada por contrabando. Y la tercera es que están acoplando talleres de armamento popular donde están terminando de finiquitar el dron, donde están utilizando incluso hasta impresoras 3D que lo que hacen es fabricar la pieza para el desenganche y otras piezas; y otra modalidad que es la utilización del tráfico de piezas para dron”.



Agrega que los nuevos laboratorios forenses son los que cambiarán la guerra aérea, “porque el dron también tiene metadatos, entonces usted va a tener imágenes forenses, va a tener puntos de lanzamiento, va a tener fotografías, coordenadas grabadas”.

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NOTICIAS CARACOL/AGENCIA AFP