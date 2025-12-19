Estos son los guerrilleros del Eln señalados de asesinar a siete militares en Aguachica, Cesar

Siete soldados murieron y 30 resultaron heridos la noche del jueves 18 de diciembre en un ataque con drones y explosivos ocurrido en la vereda El Juncal, jurisdicción de Aguachica, Cesar, contra una unidad militar de la Quinta Brigada y que fue atribuido a la guerrilla del Eln, informó el Ejército Nacional.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó el "terrorismo del cartel del ELN". La guerrilla "es una amenaza que debe ser desmantelada totalmente. No hacerlo es poner en grave riesgo a la población", aseguró en la red X.



“Empezaron a llover explosivos, a algunos nos cayó cerca”

El soldado Luis Eduardo Espinosa, oriundo de Neiva, Huila, narró cómo los sorprendió el ataque del Eln.

“Estábamos formando, como todas las noches; a las 19 horas pasábamos a formar. Cuando se terminó la recogida y nos íbamos a descansar, se escucharon los estruendos. Todo el mundo empezó a correr, a gritar, que se corrieran, que no dieran mucha silueta y de un momento a otro empezaron a llover los explosivos, en algunos nos cayó cerca; hubo muchos muertos, heridos”, relató con la voz entrecortada, diciendo que sintió “mucho dolor y angustia al verlos así”.



El comandante de la base de Aguachica contó en un video que, además de los drones, los guerrilleros lanzaron cilindros explosivos desde una volqueta. Videos que circularon en redes sociales muestran un incendio supuestamente causado por las explosiones en la base militar. (Lea también: Habla conductor que vio ataque a base militar de Aguachica que dejó 6 muertos: "Prendió en llamas")



De acuerdo con el reporte más reciente del Ejército, siete militares murieron por el atentado: los soldados profesionales Jaime Alejandro Cárdenas Ramírez, Mateo Pino Pulgarín, Juan David Pérez Vides, Kevin Andrés Méndez Torres, Jhon Fredy Moreno Sierra, Brandon Daniel Valderrama y Jorge Mario Orozco Díaz.

Publicidad

De los 30 heridos, 4 requieren atención médica especializada y 26 heridos no revisten gravedad, por lo que se prevé que sean dados de alta este viernes.



Alias Wilser y alias Fercho, los señalados del atentado

José Sánchez Navarro, alias Wilser, tiene 36 años y 22 de ellos ha estado delinquiendo. Es el cabecilla principal de la estructura Camilo Torres del Eln, explosivista y francotirador. Tiene una orden de captura vigente emitida por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales (DECOC) de la Fiscalía General de la Nación.

Alonso Contreras Ramírez, alias Fercho, tiene 44 años, con 18 de historial criminal. Es cabecilla criminal del frente Camilo Torres de la guerrilla.

Publicidad

Las autoridades reiteraron su rechazo a este hecho violento y expresaron condolencias a las familias de los militares fallecidos.

El presidente Gustavo Petro aseguró en la red X que emitirá una solicitud de "urgencia" para adquirir un sistema antidrones al reconocer que el país no está preparado para enfrentar estos ataques. (Lea también: Presidente Gustavo Petro se pronuncia sobre ataque terrorista a base militar de Aguachica, en Cesar)

El comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, dijo a Blu Radio que desde abril de 2024, cuando los grupos ilegales hicieron en el departamento de Cauca el primer ataque con drones, el Ejército contabiliza 395 atentados con esos artefactos, que son "una amenaza multidominio que llegó para quedarse" en el conflicto armado colombiano.

El mandatario intentó negociar la paz con el Eln tras su llegada al poder en 2022, como parte de una política bautizada como paz total para desmovilizar a todos los grupos armados del país mediante el diálogo.

Publicidad

Pero a ocho meses de dejar la presidencia, la mayoría de acercamientos han quedado detenidos sin mayores avances, mientras la oposición denuncia un fortalecimiento de las organizaciones ilegales.

En enero de 2025, el Eln asesinó a más de un centenar de personas y desplazó a decenas de miles en la región del Catatumbo, lo que sepultó definitivamente las negociaciones que venían en crisis desde 2024.

Publicidad

Estados Unidos retiró recientemente a Colombia de su lista de aliados en la lucha antidrogas porque el presidente Donald Trump considera insuficientes los esfuerzos del país sudamericano, el mayor productor de cocaína en el mundo, en este apartado.

También insinuó recientemente que no descarta una incursión terrestre para destruir laboratorios de droga en Colombia en el marco de los ataques contra lanchas de supuestos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico.

El Eln, que se financia del narcotráfico, considera que Estados Unidos planea operativos militares en Colombia como parte de lo que llama un "plan neocolonial" de Trump.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP Y NOTICIAS CARACOL