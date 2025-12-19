En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ATAQUE EN AGUACHICA
ZULMA GUZMÁN
EE. UU. SOBRE COLOMBIA
NOVENA DÍA 4
SALARIO MÍNIMO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Estos son los guerrilleros del Eln señalados de asesinar a siete militares en Aguachica, Cesar

Estos son los guerrilleros del Eln señalados de asesinar a siete militares en Aguachica, Cesar

“Empezaron a llover los explosivos”, relató uno de los uniformados sobrevivientes al atentado, quien contó lo que estaban haciendo antes de ser atacados.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 19 de dic, 2025
Comparta en:
Asesinato de 7 militares en Aguachica, Cesar: estos son los guerrilleros del Eln responsables

Publicidad

Publicidad

Publicidad