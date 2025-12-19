En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ATAQUE EN AGUACHICA
ZULMA GUZMÁN
EE. UU. SOBRE COLOMBIA
NOVENA DÍA 4
SALARIO MÍNIMO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Temblor sacudió a Colombia en la tarde de este 19 de diciembre de 2025: magnitud y epicentro

Temblor sacudió a Colombia en la tarde de este 19 de diciembre de 2025: magnitud y epicentro

Un movimiento telúrico se registró en el nororiente del país este viernes 19 de diciembre, según confirmó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 19 de dic, 2025
Comparta en:
Reportan temblor hoy, 19 de diciembre de 2025, en Colombia: epicentro y magnitud
Nuevo sismo en Colombia este viernes 19 de diciembre. -
X: SGC

Publicidad

Publicidad

Publicidad