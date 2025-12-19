Temblor sacudió a Colombia en la tarde de este 19 de diciembre de 2025: magnitud y epicentro

Un sismo de magnitud 3,5 se presentó este 19 de diciembre de 2025 a las 2:10 p.m., en el municipio de Los Santos, departamento de Santander, informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC) a través de un boletín actualizado.

De acuerdo con la entidad, el evento sísmico tuvo una profundidad de 146 kilómetros, lo que corresponde a un sismo intermedio, característica que suele reducir la percepción del movimiento en superficie.

Hasta el momento no se reportan daños ni personas afectadas. El SGC invitó a la ciudadanía a reportar si sintió el temblor mediante su plataforma oficial "Sismo Sentido", con el fin de recopilar información que permita evaluar los efectos del evento.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co

