Buscan a veterinario desaparecido en Canalete, Córdoba; cayó a canal mientras ayudaba animales

Luis Eduardo Riveros Oviedo, un veterinario de Sincelejo que se encontraba en Córdoba auxiliando a los animales afectados por las recientes lluvias intensas que han provocado múltiples inundaciones, está desaparecido desde la mañana del pasado sábado 14 de febrero. Acorde con los reportes recientes, se dejó de tener rastro de este profesional luego de que este, quien se movilizaba en caballo por una zona cercana a la finca El Caucho hacia las 11:30 de la mañana, cayera sobre un canal con aguas crecidas.

Inicialmente, el hombre intentó ser auxiliado por personas que se encontraban en la zona; no obstante, la corriente de agua fue lo suficientemente fuerte para arrastrar al veterinario. Desde entonces, reportan las autoridades, no se han tenido mayores detalles sobre su paradero. Distintas entidades del Gobierno, entre ellas la Armada Nacional de Colombia, se ecuentran trabajando en la búsqueda de este hombre; esta fuerza militar ya ha dispuesto de todo tipo de unidades para encontrar al veterinario oriundo de Sincelejo en la zona rural de Costa Rica.

Pese a los esfuerzos que se adelantan, las zona en la que desapareció el profesional es compleja; las condiciones climáticas, así como las profundas inundaciones y los fuertes torrentes de agua, han dificultado el trabajo de las autoridades para dar con el paradero de este hombre desaparecido.



¿Quién es Luis Eduardo Riveros Oviedo?

Luis Eduardo Riveros ha sido identificado como un médico veterinario procedente del municipio de Sincelejo, Sucre. Se conoce que el profesional es padre de dos menores de edad y se encontraba en el departamento de Córdoba, como voluntario, auxiliando a los animales afectados por las intensas lluvias. Desde que aconteció el trágico incidente por el cual él cayó sobre un canal con alta corriente de agua, la familia desconoce todos los detalles de su paradero.



Por el momento, las autoridades han reportado que esta situación continúa siendo investigada, pues actualmente se recolectan testimonios y demás detalles para poder determinar con precisión cuáles fueron las circunstancias del accidente. De la misma forma, a raíz de los testimonios, operarios de rescate se encuentran determinando cuáles podrían ser los puntos e los que pudo haber terminado el profesional. Por el momento no se ha confirmado la muerte del veterinario.



Aquellos habitantes de la zona que logren identificar al hombre, o que por lo menos cuenten con información valiosa que conlleve a su respectivo rescate, pueden comunicarse con la líneas de emergencia 123 a nivel nacional.



Directrices de la UNGRD para la Gestión del Riesgo por Inundación

1. Conceptualización y Contexto

Según lo establecido por la UNGRD, las inundaciones se definen como el incremento anómalo de los niveles hídricos derivado del desbordamiento de cauces, producto de precipitaciones intensas o el aumento de las mareas. Estas pueden manifestarse de forma súbita o progresiva, derivando en crecientes torrenciales en terrenos escarpados. Es imperativo señalar que, si bien el factor detonante suele ser meteorológico, la actividad humana incide directamente en su ocurrencia.



2. Medidas de Mitigación y Prevención

Con el objetivo de reducir la vulnerabilidad, se recomienda adoptar las siguientes acciones:



Evaluación de predios: identificar si el inmueble se localiza en áreas de ronda hídrica o zonas de especial protección ambiental.

Gestión inmobiliaria responsable: abstenerse de adquirir, arrendar o edificar estructuras en terrenos con historial o susceptibilidad a inundaciones.

Mantenimiento de infraestructura: ejecutar labores periódicas de limpieza y remoción de desechos en cauces, sistemas de drenaje, canales y redes de filtración.

Monitoreo de niveles: supervisar de manera constante el comportamiento de los cuerpos de agua y reportar oportunamente a las autoridades cualquier represamiento o incremento inusual del caudal.

Preservación del ecosistema Hídrico: queda estrictamente prohibido desviar o intervenir los cursos naturales de agua, así como promover la desecación de humedales, ciénagas o lagunas.

Recuperación ambiental: fomentar la reforestación en las cabeceras y márgenes de los ríos para fortalecer la estabilidad del terreno.

Integridad de defensas: velar por la conservación de diques, jarillones y estructuras de contención, evitando cualquier acción que comprometa su estabilidad.

3. Protocolos de Preparación y Respuesta

Ante una eventual emergencia, es fundamental seguir estos lineamientos:



Planificación operativa: establecer rutas de evacuación y determinar puntos de encuentro en zonas de cota elevada.

Capacitación comunitaria: participar activamente en los ejercicios de simulacro y cumplir estrictamente las órdenes de evacuación emitidas por los organismos competentes.

Autoprotección: mantener a disposición un kit de emergencia debidamente equipado.

Retorno seguro: reingresar a la propiedad únicamente tras la autorización oficial, verificando previamente la integridad estructural y el estado de las redes de servicios públicos (gas, electricidad y agua).

Saneamiento: proceder con las labores de limpieza y desinfección profunda del inmueble antes de su reocupación.

