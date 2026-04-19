Pico y placa en Villavicencio para la semana del 20 al 24 de abril de 2026: horarios y restricciones

El pico y placa en Villavicencio sigue funcionando en 2026 bajo el mismo esquema que empezó a regir desde finales de enero, según el Decreto 015 de 2026 expedido por la Alcaldía. Para la semana del lunes 20 al viernes 24 de abril de 2026, no hay cambios en horarios ni en la rotación, por lo que la medida aplica de forma normal de lunes a viernes y no rige los fines de semana ni festivos.



La restricción es solo para carros particulares que circulen dentro del polígono urbano definido por la Secretaría de Movilidad. Las motos no entran en esta medida durante 2026. Las avenidas que bordean el polígono, como la Avenida 40 y la vía al Llano, se pueden usar siempre que no haya ingreso a las calles internas durante el horario restringido.



Horarios del pico y placa en Villavicencio

El pico y placa en Villavicencio se maneja en dos franjas al día:



Mañana: de 6:30 a. m. a 9:30 a. m.

de 6:30 a. m. a 9:30 a. m. Tarde: de 5:00 p. m. a 8:00 p. m.

Fuera de estos horarios, los vehículos particulares pueden circular sin restricción, incluso si el número de placa coincide con el día de pico y placa.



Rotación del pico y placa del 20 al 24 de abril de 2026

Durante esta semana, la rotación queda así. Se presenta en una sola lista, como referencia directa para la planeación diaria:



Lunes 20 de abril: placas terminadas en 5 y 6

placas terminadas en 5 y 6 Martes 21 de abril: placas terminadas en 7 y 8

placas terminadas en 7 y 8 Miércoles 22 de abril: placas terminadas en 9 y 0

placas terminadas en 9 y 0 Jueves 23 de abril: placas terminadas en 1 y 2

placas terminadas en 1 y 2 Viernes 24 de abril: placas terminadas en 3 y 4

Los números corresponden al último dígito de la placa del vehículo particular. Si ese número coincide con el día, el carro no puede circular dentro del polígono en los horarios ya mencionados. El pico y placa no cubre todo el municipio de Villavicencio. Aplica dentro de un área delimitada que incluye el centro y varios barrios cercanos. Las vías perimetrales permiten el paso, pero no está permitido salir de ellas hacia las calles internas mientras la restricción esté activa. Esta es una de las confusiones más comunes y también una de las causas frecuentes de comparendos.



¿Cuál es la multa por incumplir el pico y placa en Villavicencio?

Quien circule en pico y placa dentro del horario restringido se expone a un comparendo tipo C14, que en 2026 equivale a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, más la inmovilización del vehículo. El control se hace con agentes de tránsito y cámaras ubicadas en varios puntos del polígono.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL