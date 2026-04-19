Pico y placa en Medellín operará así en la semana del 20 al 24 de abril: prepárese para la rotación

La Secretaría de Movilidad de Medellín dio a conocer que la rotación de pico y placa para la ciudad y su área metropolitana estará vigente durante el primer semestre de 2026 hasta el 31 de julio. Cabe recordar que este modelo de restricción vehicular se actualiza semestralmente y conductores deberán cumplir a cabalidad con las restricciones indicadas por las autoridades de tránsito de Medellín para evitar comparendos y la inmovilización de sus vehículos.

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De acuerdo con el calendario definido para el primer semestre, la restricción aplica de lunes a viernes entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m., tanto para vehículos particulares como para motocicletas de dos y cuatro tiempos. En el caso de los carros, la medida rige según el último número de la placa, mientras que para las motos aplica con base en el primer número.



Pico y placa en Medellín operará así en la semana del 20 al 24 de abril

Durante esta semana, la rotación se mantiene de la siguiente manera:



Lunes 20 de abril: placas terminadas en 1 y 7

placas terminadas en 1 y 7 Martes 21 de abril: placas terminadas en 0 y 3

placas terminadas en 0 y 3 Miércoles 22 de abril: placas terminadas en 4 y 6

placas terminadas en 4 y 6 Jueves 23 de abril: placas terminadas en 5 y 9

placas terminadas en 5 y 9 Viernes 24 de abril: placas terminadas en 2 y 8

Las autoridades recuerdan que el incumplimiento de la medida puede acarrear sanciones económicas y la inmovilización del vehículo, por lo que se recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación.



Vías exentas del pico y placa en Medellín

La medida no se aplicará en ciertas vías estratégicas de la ciudad:



Avenida Regional y Autopista Sur dentro de la jurisdicción de Medellín.

Vía Las Palmas.

Vía 4.1 hacia el Occidente antioqueño.

Conexión de la avenida 33 entre la Autopista Sur y la vía Las Palmas.

Calle 10 entre el eje vial del río y la Terminal del Sur.

Corregimientos de Medellín.

Para el acceso a la Terminal de Transportes del Norte, se establecieron rutas específicas exentas:



Desde el norte, por la Autopista Sur, tomar la carrera 64A entre calles 75B y 88.

Desde el sur, por la avenida Regional, usar el lazo sur-oriente hasta la calle 78 (Puente del Mico) y continuar por la calle 78 en sentido oriente-occidente hasta la carrera 64C.

También están exentas la calle 78 entre la avenida Regional y la carrera 64C (sentido oriente-occidente, calzada norte), la carrera 64C entre la calle 78 y la calle 88 en sentido sur-norte, y la calle 88 entre carreras 64C y 64A.

Es importante aclarar que los tramos de la avenida Regional y la Autopista Sur que corresponden a los municipios de Itagüí y Bello no están exentos, debido a decisiones locales de cada municipio.



Recomendaciones para los ciudadanos

Las autoridades hacen un llamado a los ciudadanos para respetar la medida y contribuir al orden en la movilidad de la ciudad. Entre las principales recomendaciones se destacan:



Verificar el número de placa antes de salir de casa

Utilizar el transporte público o alternativas como la bicicleta

Programar los desplazamientos fuera del horario restringido cuando sea posible

Consultar canales oficiales para estar al tanto de cualquier cambio

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co