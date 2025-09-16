Murió niño de 4 años tras fuerte golpiza de su padrastro en Medellín; estaba en cuidados intensivos

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció en la tarde de este martes 16 de septiembre que el pequeño Nairkel, un niño de cuatro años que vivía en la capital antioqueña, murió tras estar varios días en cuidados intensivos luego de que su padrastro le propiciara una brutal golpiza durante el pasado sábado 13 de septiembre.

"Me duele y me da mucha tristeza tener que comunicarles esta triste noticia. Ha muerto Nairkel, el niño de 4 años que fue golpeado brutalmente por su padrastro. Luchó durante 3 días para mantenerse con vida. No pudo más. Los golpes que le generaron tantas heridas, acabaron con su vida. Fue asesinado", escribió Gutiérrez a través de su cuenta de X.

El padrastro del menor, acorde con información divulgada por el alcalde de Medellín, era conocido como alias Lámpara, un hombre que haría parte de un grupo delincuencial de la capital antioqueña llamado "Los mondongueros". El sujeto, al parecer, también golpeaba a la madre del menor y la intimidaba con armas de fuego, amenazándola con asesinarla a ella, a su madre y al pequeño Nairkel si llegaba a dejarlo o a pedir ayuda.



Se sabe que el sujeto ya fue capturado y puesto a disposición de las autoridades; deberá afrontar su proceso judicial desde un centro carcelario. "Alias 'Lámpara' de la estructura criminal Los mondongueros fue el responsable de este acto criminal. Ya está capturado y pagará por esto. Qué dolor evidenciar la violencia en contra de nuestros niños. Hay que hacer una reflexión como sociedad. Gracias al personal médico y asistencial del Hospital General de Medellín por cuidarlo e intentar salvar su vida", agregó Gutiérrez.

Noticia en desarrollo...