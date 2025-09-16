En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
DESCERTIFICACIÓN
PARO EN BOGOTÁ
VENEZUELA
JEP
DAYRO MORENO, 40 AÑOS
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Murió niño de 4 años tras fuerte golpiza de su padrastro en Medellín; estaba en cuidados intensivos

Murió niño de 4 años tras fuerte golpiza de su padrastro en Medellín; estaba en cuidados intensivos

El menor se encontraba luchando por su vida desde el reciente fin de semana. El señalado responsable, por su parte, se encuentra a disposición de las autoridades.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: septiembre 16, 2025 04:10 p. m.
Comparta en:
El menor perdió la vida tras durar varios días en cuidados intensivos
El menor perdió la vida tras durar varios días en cuidados intensivos (imagen de referencia). - Foto:
AFP/Archivo

Publicidad

Publicidad

Publicidad