"Coronel" Bizcocho, el nuevo nombre y el avance en la recuperación de perro brutalmente golpeado

Después de una larga recuperación, en las últimas horas llegó al Comando de la Policía de Antioquia el perro Bizcocho, que fue víctima de una brutal golpiza por parte de un hombre que dijo que lo castigaba por comer un pedazo de carne. Bizcocho seguirá recibiendo tratamiento para sus heridas y se quedará en el comando recibiendo cuidados y atención por parte de los uniformados adscritos a esas instalaciones.

El animal ahora tendrá una nueva identidad, en adelante será reconocido como el "coronel Bizcocho", como fue nombrado por los miembros de la Policía. "Un perrito que fue objeto de maltrato animal violento, que tuvo unas manos cariñosas, caritativas y muy profesionales que ayudaron a su recuperación. Gracias a Dios hoy hemos recibido con mucho beneplácito esta noticia y lo traemos aquí a su nuevo hogar, donde van expresiones de amor a través de las caricias de 600 manos de los funcionarios, hombres y mujeres que laboran en el departamento de Policía", dijo en unas declaraciones el coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía de Antioquia.



¿Cómo está el perro brutalmente maltratado?

A mediados del mes de noviembre, Bizcocho llegó a la Facultad de Veterinaria de la Universidad Remington de Medellín para ser revisados por los profesionales y confirmar si se trataba del mismo animal siendo brutalmente golpeado en un video viral. Julio Aguirre, decano de la institución, habló para Noticias Caracol En Vivo y dio detalles del estado de salud del animal en ese momento. "El perrito de nombre Sicario, como llega en el acta, pero denominado Bizcocho por nosotros en la CBU, se encuentra estable. Significa que va en un estado tal vez de mejoría, pero llegó con unas serias consecuencias neurológicas centrales y periféricas que hoy están siendo motivo de atención por parte del cuerpo médico veterinario, en cabeza de nuestro director médico".



El perro fue entregado por el agresor a la Policía Nacional y entregado a la universidad desde la dirección de Carabineros. "Luego de que el hombre se presentara en Yarumal, entrega a este animal con todas las dudas que sea el animal que aparece en el video y luego nos llega a la unidad forense veterinaria para hacer lo que hemos hecho durante 11 años, que son valoraciones médico legales y forenses en víctimas vivas y fallecidas (...) Identificando, por supuesto, la gravedad de las lesiones y luego haciendo este cotejo de identidad con la información disponible".

Aguirre explicó que a pesar de que tienen la forma en su laboratorio de confirmar la identidad de un animal a través de cotejos de ADN, al recibir al perro maltratado no había muestras ni otras evidencias que permitieran verificar que se tratara del mismo animal del video. "Por tanto, optamos por una estrategia de identificación de patrones de pigmento, muy conocida en tráfico de fauna silvestre para identificar pieles que son comercializadas, provenientes de especies silvestres y esto ha llevado al esclarecimiento de la identidad animal", explicó el funcionario. Respecto a la salud de Bizcocho, los médicos encontraron una serie de lesiones en su sistema nervioso central.

"En lo que está al interior de su cabeza. Estas consecuencias del trauma han generado que el animal tenga no solamente una postura diferente a la habitual, sino también un estado de letargia o de somnolencia permanente", indicó el decano. Otro signo observado en el perro es su estado comportamental. "Esto es un adulto joven, es decir, es un cachorro que finalmente finaliza su etapa prepuveral, lo cual debería ser con una actitud mucho más alerta, mucho más jovial, más dinámico. Sin embargo, el animal se demuestra muy apacible, muy quieto y esto definitivamente es un signo de afectación neurológica que los médicos están revisando de manera constante".

