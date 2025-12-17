¿Gripe H3N2 subclado K llegaría a Colombia? Minsalud se pronunció y e hizo advertencia

La gripe H3N2 está llamando la atención de diferentes entidades de salud en Colombia, pues este virus se ha convertido en un problema de relevancia para países europeos y de Norteamérica por su subclado K, una cepa viral que ha provocado que algunos países opten por reforzar medidas para contrarrestar o reducir el impacto de esta variante debido a los incrementos en su capacidad de transmisión. Y es que, según información emitida por el Ministerio de Salud y Protección social y el Instituto Nacional de Salud (INS), este subclado representa cambios genéticos que lo diferencian de la cepa ya conocida, incluida en la vacuna 2025-26, lo que "genera menor concordancia antigénica y favorece la transmisión".

Lo anterior ha encendido alertas dentro de Colombia puesto que, aunque tal subclado no se ha registrado oficialmente a nivel nacional, las probabilidades de que pueda ser introducido son altas debido a la movilidad de viajeros provenientes de países con esta cepa y al constante flujo y conexión entre el territorio nacional y las naciones de Europa o Norteamérica. Ante ello, tanto el INS como el Ministerio de Salud han dado a conocer que una de las principales estrategias para reducir el impacto de una eventual llegada del subclado K a regiones colombianas consiste principalmente en "fortalecer la vigilancia virológica y genómica activa, así como implementar una buena estrategia de vacunación a los grupos de riesgo".



¿Qué es el la gripe H3N2 y cómo prevenir su contagio?

Para comprender el virus, se debe partir de un hecho: en Colombia, la influenza H3N2 es común y se suele registrar en dfierentes épocas. En años como 2019, este virus tuvo una circulación alta, con un 12,8 % según cifras de las autoridades de salud colombianas; y en años recientes como 2023 este solo tuvo una circulación menor del 0,2. En general, entonces, la presencia de este tipo de gripe no es novedad, pues suele responder a patrones estacionales o a la dinámica global del virus, sino que la alerta actual es sobre la posible llegada del subclado previamente nombrado.

"Aunque el subclado K (J.2.4.1) no se ha detectado en Sudamérica, su expansión en Europa y Norteamérica incrementa el riesgo de introducción en la región, por lo cual se debe fortalecer la vigilancia virológica y genómica activa, así como la estrategia de vacunación a los grupos de riesgo y las medidas de control", explican las autoridades en salud.



Para prevenir el contagio de este virus, las autoridades han hecho énfasis en fortalecer el lavado de manos en estos momentos:



Siempre al llegar a casa, colegio u oficina.

Antes, durante y después de preparar alimentos.

Antes de comer.

Antes y después de la atención de personas que presenten síntomas respiratorios.

Después de sonarse la nariz, al toser o estornudar.

De la misma manera, se ha hecho un reiterado llamado para completar, iniciar o culminar con el esquema de vacunación para las personas menores de 5 años y mayores de 60, siguiendo el correspondiente esquema de vacunación colombiano. Los siguientes tipos de población deberán reforzar sus esquemas:



Niños menores de 3 años.

Gestantes.

Adulto mayor de 60 años.

Talento humano en salud.

Personas con comorbilidades.

Enfermedades pulmonares crónicas incluidos Asma y EPOC.

Enfermedades cardiovasculares incluida hipertensión y cardiopatías.

Enfermedades renales .

Enfermedades hepáticas crónicas.

Enfermedades metabólicas incluido diabetes y obesidad.

Inmunocomprometidos incluidos VIH y cáncer.

Familiares de niños menores de 18 años con cáncer.

Aquellos que presenten síntomas respiratorios deben hacer uso permanente de tapabocas, más específicamente si están en contacto con poblaciones vulnerables. "Cuando se presenta un cuadro de infección respiratoria IRA, se recomienda permanecer aislado en casa durante al menos 3 días a partir del inicio de síntomas o según recomendación médica, evitando enviar a los niños enfermos al jardín o colegio, en lo posible", explican las autoridades en salud.



¿Puede llegar el subclado K del virus H3N2 a Colombia?

Sí, las autoridades han sido enfáticas en afirmar que es probable que el subclado K del virus H3N2 pueda llegar a Colombia debido a los aumentos que este ha tenido en el hemisferio norte y los viajes que puedan presentarse durante esta temporada de fin de año.



"De acuerdo con la situación mundial publicada por las autoridades internacionales como OMS/OPS, la circulación global de influenza A está en aumento y el hemisferio norte está entrando en su pico estacional (invierno). En este sentido, el incremento del flujo de viajeros entre Europa y América durante la temporada de fin de año aumenta el riesgo de introducción de virus como el de Influenza con el subclado K, en países donde aún no se ha detectado", explican las autoridades, quienes hicieron un llamado a acudir a un centro médico en caso de presentar los siguientes síntomas:



Dificultad para respirar.

Coloración azulada en labios o uñas.

Fiebre persistente que no mejora con los medicamentos.

Somnolencia.

Tos intensa y persistente.

