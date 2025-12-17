En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ZULMA GUZMÁN
CARLOS RAMÓN GONZÁLEZ
VOLCÁN PURACÉ
NOVENA DÍA 2
SALARIO MÍNIMO
JUNIOR, CAMPEÓN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / ¿Gripe H3N2 subclado K llegaría a Colombia? Minsalud se pronunció y e hizo advertencia

¿Gripe H3N2 subclado K llegaría a Colombia? Minsalud se pronunció y e hizo advertencia

Tanto el Ministerio de Salud como el Instituto Nacional de Salud ya han hecho aclaraciones respecto a este virus. Aunque su presencia es común en Colombia, una eventual llegada del subclado K podría encender alarmas. ¿Qué debe saber para evitar contagiarse?

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 17 de dic, 2025
Comparta en:
Gripe H3N2
La gripe H3N2 en Colombia es común, pero el subclado K ha encendido alarmas. -
Fotos: Getty y archivo

Publicidad

Publicidad

Publicidad